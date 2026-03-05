Les actions des mineurs d'or chutent, la hausse des rendements et la vigueur du dollar éclipsant la demande de valeurs refuges

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 mars - ** Les actions des mineurs d'or chutent, suivant les prix du métal jaune GOL/

** L'or au comptant XAU= a baissé de 0,7 % à $5,099.48 l'once

** Les prix de l'or chutent alors que la hausse des rendements du Trésor américain et le raffermissement du dollar pèsent sur les prix et que l'on craint de plus en plus que l'escalade du conflit au Moyen-Orient n'entraîne une hausse de l'inflation

** Newmont NEM.N et Barrick Mining ABX.TO baissent de 2,5 % et 3,3 %, respectivement

** Les sociétés minières sud-africaines Gold Fields GFIJ.J

GFI.N et Harmony Gold HARJ.J HMY.N baissent de 4% à 4,3%

** Les sociétés minières canadiennes Agnico Eagle Mines

AEM.TO et Kinross Gold K.TO baissent respectivement de 4,4% et ~4%