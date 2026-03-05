 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les actions des mineurs d'or chutent, la hausse des rendements et la vigueur du dollar éclipsant la demande de valeurs refuges
information fournie par Reuters 05/03/2026 à 16:21

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 mars - ** Les actions des mineurs d'or chutent, suivant les prix du métal jaune GOL/

** L'or au comptant XAU= a baissé de 0,7 % à $5,099.48 l'once

** Les prix de l'or chutent alors que la hausse des rendements du Trésor américain et le raffermissement du dollar pèsent sur les prix et que l'on craint de plus en plus que l'escalade du conflit au Moyen-Orient n'entraîne une hausse de l'inflation

** Newmont NEM.N et Barrick Mining ABX.TO baissent de 2,5 % et 3,3 %, respectivement

** Les sociétés minières sud-africaines Gold Fields GFIJ.J

GFI.N et Harmony Gold HARJ.J HMY.N baissent de 4% à 4,3%

** Les sociétés minières canadiennes Agnico Eagle Mines

AEM.TO et Kinross Gold K.TO baissent respectivement de 4,4% et ~4%

Valeurs associées

AGNICO EAGLE MIN
303,290 CAD TSX -4,67%
BARRICK MINING
61,490 CAD TSX -3,70%
GOLD FIELDS
42,500 EUR Tradegate -5,13%
GOLD FIELDS SP ADR
49,070 USD NYSE -3,91%
HARMONY GOLD MIN
17,500 EUR Tradegate -0,57%
HARMONY GOLD SP ADR
19,430 USD NYSE -4,10%
KINROSS GOLD
44,390 CAD TSX -4,29%
NEWMONT
115,055 USD NYSE -3,53%
Or
5 057,54 USD Six - Forex 1 -1,62%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank