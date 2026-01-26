 Aller au contenu principal
Les actions des mineurs d'or bondissent alors que le cours du lingot atteint un record de 5 100 dollars l'once
information fournie par Reuters 26/01/2026 à 11:26

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les actions des mineurs d'or ont bondi dans les échanges avant bourse lundi, alors que les prix des lingots ont bondi à un niveau record de 5 100 $ l'once, prolongeant un rallye historique alimenté par la demande de valeurs refuges dans un contexte d'incertitudes géopolitiques et de volatilité du marché.

L'or a augmenté d'environ 64% en 2025, sa plus forte hausse annuelle depuis 1979, alimentée par l'assouplissement de la politique monétaire américaine, l'achat massif des banques centrales et les flux d'investisseurs dans les ETF comme une couverture contre les risques politiques mondiaux et l'incertitude macroéconomique. GOL/

Un environnement de taux d'intérêt bas et l'incertitude économique favorisent traditionnellement les actifs sans rendement tels que l'or.

Le prix de l'or a atteint des records consécutifs la semaine dernière et a déjà augmenté de plus de 18 % cette année.

Un prix de l'or plus élevé stimule généralement les revenus et les marges des mineurs, renforce les flux de trésorerie et les bilans, et donne aux entreprises une plus grande marge de manœuvre pour financer l'expansion, les dividendes ou la réduction de la dette.

Le principal mineur Newmont NEM.N a augmenté de 4,4 % et les actions cotées en bourse de Barrick Mining ABX.TO B.N ont grimpé de 3,8 %.

Les actions américaines des sociétés minières sud-africaines Gold Fields GFI.N , AngloGold Ashanti AU.N , Harmony Gold

HMY.N et Sibanye Stillwater SBSW.N ont progressé de près de 2 % à 4,3 %.

Les attentes du marché concernant d'éventuelles réductions des taux d'intérêt aux États-Unis en 2026 ont également contribué à l'élan haussier des prix de l'or.

Les actions cotées aux États-Unis des mineurs canadiens Agnico Eagle Mines AEM.TO AEM.N et Kinross Gold K.TO

KGC.N étaient chacune en hausse de 4 %.

Investir dans l'or

Valeurs associées

AGNICO EAGLE MIN
293,890 CAD TSX -0,15%
AGNICO EAGLE MIN
214,580 USD NYSE +0,39%
ANGLOGOLD ASH
106,240 USD NYSE +3,08%
BARRICK MINING
69,960 CAD TSX +3,06%
GOLD FIELDS
47,400 EUR Tradegate +3,72%
GOLD FIELDS SP ADR
53,240 USD NYSE +1,95%
HARMONY GOLD MIN
20,500 EUR Tradegate +4,06%
HARMONY GOLD SP ADR
23,465 USD NYSE +1,78%
KINROSS GOLD
50,920 CAD TSX +0,89%
KINROSS GOLD
37,170 USD NYSE +1,49%
NEWMONT
124,300 USD NYSE +2,10%
Or
5 092,82 USD Six - Forex 1 +2,21%
SIBANYE SP ADR
19,470 USD NYSE +7,18%
SIBANYE STILLW
4,260 EUR Tradegate +7,04%
SIBANYE STILLW
4,7775 USD OTCBB +11,62%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

