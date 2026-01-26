Les actions des mineurs d'or bondissent alors que le cours du lingot atteint un record de 5 100 dollars l'once

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les actions des mineurs d'or ont bondi dans les échanges avant bourse lundi, alors que les prix des lingots ont bondi à un niveau record de 5 100 $ l'once, prolongeant un rallye historique alimenté par la demande de valeurs refuges dans un contexte d'incertitudes géopolitiques et de volatilité du marché.

L'or a augmenté d'environ 64% en 2025, sa plus forte hausse annuelle depuis 1979, alimentée par l'assouplissement de la politique monétaire américaine, l'achat massif des banques centrales et les flux d'investisseurs dans les ETF comme une couverture contre les risques politiques mondiaux et l'incertitude macroéconomique. GOL/

Un environnement de taux d'intérêt bas et l'incertitude économique favorisent traditionnellement les actifs sans rendement tels que l'or.

Le prix de l'or a atteint des records consécutifs la semaine dernière et a déjà augmenté de plus de 18 % cette année.

Un prix de l'or plus élevé stimule généralement les revenus et les marges des mineurs, renforce les flux de trésorerie et les bilans, et donne aux entreprises une plus grande marge de manœuvre pour financer l'expansion, les dividendes ou la réduction de la dette.

Le principal mineur Newmont NEM.N a augmenté de 4,4 % et les actions cotées en bourse de Barrick Mining ABX.TO B.N ont grimpé de 3,8 %.

Les actions américaines des sociétés minières sud-africaines Gold Fields GFI.N , AngloGold Ashanti AU.N , Harmony Gold

HMY.N et Sibanye Stillwater SBSW.N ont progressé de près de 2 % à 4,3 %.

Les attentes du marché concernant d'éventuelles réductions des taux d'intérêt aux États-Unis en 2026 ont également contribué à l'élan haussier des prix de l'or.

Les actions cotées aux États-Unis des mineurs canadiens Agnico Eagle Mines AEM.TO AEM.N et Kinross Gold K.TO

KGC.N étaient chacune en hausse de 4 %.