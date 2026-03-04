Les actions des mineurs d'or augmentent alors que le lingot bondit en raison de la demande de valeurs refuges dans un contexte d'aggravation du conflit au Moyen-Orient

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 mars - ** Les actions cotées en bourse des sociétés d'extraction d'or sont en hausse avant le marché, suivant les prix plus élevés des lingots GOL/ ** L'or au comptant XAU= en hausse 1,9 % à 5 182,44 $/once, rebondissant d'un plus bas de plus d'une semaine atteint lors de la session précédente, alors que l'aggravation du conflit au Moyen-Orient a fait chuter les marchés mondiaux et a stimulé la demande de valeurs refuges.

** Les principales sociétés minières Newmont NEM.N gagne 2,8 % et Barrick Mining B.N gagne 2,1 %

** Les mineurs sud-africains Gold Fields GFI.N , AngloGold Ashanti AU.N , Harmony Gold HMY.N et Sibanye Stillwater

SBSW.N gagnent entre 1,7 % et 3,1 %

** Les mineurs canadiens Agnico Eagle Mines AEM.N en hausse de 3 % et Kinross Gold KGC.N gagne 2,4 %