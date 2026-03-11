Les actions des mineurs d'argent chutent en raison de la baisse des prix

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
11 mars - ** Les actions cotées en bourse des sociétés minières d'argent chutent en pré-marché, suivant les prix du métal blanc GOL/
** L'argent au comptant XAG= a baissé de 1,4% à 87,15$/once
** Les prix chutent alors que la hausse des prix du pétrole ravive les inquiétudes sur l'inflation et tempère les espoirs de réduction des taux d'intérêt
** Les actions des mineurs Hecla HL.N et Coeur CDE.N en baisse de 1 % et 1,5 %, respectivement
** Les mineurs canadiens Endeavour Silver EDR.TO EXK.N et Silvercorp Metals SVM.TO SVM.N baissent respectivement de 1,2% et ~2%
** Abrdn Physical Silver Shares ETF SIVR.P et iShares Silver Trust SLV.P ont tous deux baissé de ~2%
