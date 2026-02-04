Les actions des minéraux critiques chutent ; Vance vante un système de prix plancher

4 février - ** Les actions des entreprises spécialisées dans les terres rares et les minéraux critiques chutent de 1,8 % à 7 %

** Le vice-président américain JD Vance a déclaré lors d'une réunion de plus de 50 pays visant à stimuler l'accès aux minéraux essentiels que les États-Unis allaient mettre en place un système créant des prix planchers pour les produits de base

** Les États-Unis proposent la création d'un bloc commercial pour les minéraux critiques et de nombreux pays ont déjà adhéré à ce plan, a déclaré M. Vance

** MP Materials MP.N baisse de 2,4 %, US Rare Earth

USAR.O chute de 6 %, Critical Metals CRML.O baisse de 5,2 %

** American Resources AREC.O en baisse de 6,7%

** Les actions d'autres sociétés de minéraux et de métaux critiques chutent également; United States Antimony UAMY.A baisse de 4,8%, TMC TMC.O baisse de 1,5%