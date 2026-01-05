 Aller au contenu principal
Les actions des fabricants de puces mémoire progressent après des rapports annonçant que les pénuries de puces augmenteront les prix des mémoires
information fournie par Reuters 05/01/2026 à 13:26

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 janvier - ** Les actions des sociétés de puces mémoires augmentent avant la mise sur le marché après que des rapports aient annoncé que les pénuries de puces augmenteraient les prix des mémoires

** Micron Technology MU.O en hausse de 3,5%, SanDisk

SNDK.O en hausse de 4,2%, Western Digital WDC.O en hausse de 3,4% * Applied Digital APLD.O en hausse de 2,6%, Seagate Technology STX.O en hausse de 2,5%

** Samsung Electronics 005930.KS et SK Hynix 000660.KS font pression pour que les prix des mémoires de serveurs augmentent jusqu'à 70 %, selon un rapport du Korea Economic Daily

** Le co-PDG de Samsung Electronics, T M Roh, a également déclaré à Reuters que la pénurie mondiale de puces mémoire était "sans précédent"

