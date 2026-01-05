Les actions des fabricants de puces mémoire progressent après des rapports annonçant que les pénuries de puces augmenteront les prix des mémoires

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 janvier - ** Les actions des sociétés de puces mémoires augmentent avant la mise sur le marché après que des rapports aient annoncé que les pénuries de puces augmenteraient les prix des mémoires

** Micron Technology MU.O en hausse de 3,5%, SanDisk

SNDK.O en hausse de 4,2%, Western Digital WDC.O en hausse de 3,4% * Applied Digital APLD.O en hausse de 2,6%, Seagate Technology STX.O en hausse de 2,5%

** Samsung Electronics 005930.KS et SK Hynix 000660.KS font pression pour que les prix des mémoires de serveurs augmentent jusqu'à 70 %, selon un rapport du Korea Economic Daily

** Le co-PDG de Samsung Electronics, T M Roh, a également déclaré à Reuters que la pénurie mondiale de puces mémoire était "sans précédent"