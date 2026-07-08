Les actions des fabricants coréens de puces électroniques passent dans le rouge en raison des inquiétudes persistantes concernant l'IA et les prix de la mémoire

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les actions de Samsung et SK Hynix chutent respectivement de 7,6% et 5,2%

* Kiwoom abaisse son objectif de cours pour Samsung, invoquant un ralentissement de la hausse des prix de la mémoire au second semestre

* Les valeurs américaines du secteur des semi-conducteurs ont subi une forte correction cette nuit, sur fond d'inquiétudes quant à la pérennité des dépenses liées à l'IA

(Refonte de l'introduction de l'article et mise à jour des cours des actions) par Heekyong Yang

Les actions des fabricants de puces sud-coréens Samsung Electronics 005930.KS et SK Hynix

000660.KS ont effacé leurs gains initiaux pour chuter brutalement mercredi, sur fond d’inquiétudes persistantes concernant le ralentissement de la hausse des prix de la mémoire et la question de savoir si les bénéfices ont atteint leur pic.

Samsung a chuté de 7,6% et SK Hynix de 5,2% dans l’après-midi, après avoir rebondi respectivement de 1,4% et 5,8% plus tôt dans la journée. Les deux titres avaient ouvert en baisse, suivant la tendance baissière observée la nuit dernière sur les valeurs américaines du secteur des puces électroniques .

Ce revirement suggère que la chasse aux bonnes affaires observée plus tôt dans la séance s’est estompée, les investisseurs restant prudents après la forte baisse enregistrée par Samsung la veille à la suite de la publication de ses résultats.

Le sentiment positif entourant l’introduction en bourse prévue de SK Hynix aux États-Unis n’a pas suffi à soutenir les cours.

Les analystes ont indiqué que la saison des résultats ne faisait que commencer et que les attentes concernant les bons résultats des fabricants de puces restaient intactes. Ils ont toutefois ajouté que, même si l’offre de puces mémoire devrait rester limitée tout au long du troisième trimestre, les investisseurs se concentrent de plus en plus sur les signes indiquant que le rythme de hausse des prix de la mémoire pourrait ralentir au second semestre de cette année, ce qui assombrit les perspectives d’une nouvelle croissance des bénéfices.

Park Yuak, analyste chez Kiwoom Securities, a revu à la baisse son objectif de cours pour Samsung d’environ 9%, à 390.000 wons ($257,15), expliquant que la hausse des prix des composants tels que les processeurs et les substrats d’encapsulation faisait grimper les prix des PC et des smartphones, ce qui incitait les clients à se montrer plus prudents quant à l’achat de mémoire supplémentaire.

L'action Samsung s'échangeait à 281.000 wons.

JPMorgan a indiqué dans une note que les prix de la mémoire resteraient le principal moteur des bénéfices au second semestre, l’offre continuant d’être inférieure à la demande malgré la résistance croissante des clients face à la hausse des coûts. La banque a ajouté que les prix des puces NAND conventionnelles pourraient dépasser les attentes des investisseurs, soutenus par la forte demande des hyperscalers américains.

La séance coréenne a débuté après une vague de ventes généralisée sur les actions américaines du secteur des semi-conducteurs pendant la nuit: Intel INTC.O , Micron MU.O et AMD AMD.O ont respectivement chuté de 9,7%, 4,7% et 6,5%. L’indice des semi-conducteurs de Philadelphie .SOX a perdu 4,7%.

Cette vague de ventes a été déclenchée mardi par la publication des résultats préliminaires de Samsung pour le deuxième trimestre , après que l’estimation du fabricant de puces, qui tablait sur une multiplication par 19 de son bénéfice d’exploitation trimestriel, n’a pas réussi à satisfaire les attentes élevées des investisseurs, malgré une forte demande de puces mémoire destinées à l’IA.

L'action Samsung a chuté de 6,9% ce jour-là, alimentant un recul plus général des investissements liés à l'IA qui s'est ensuite propagé à Wall Street.

(1$= 1.516,60 wons)