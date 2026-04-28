Les actions des fabricants américains de puces électroniques reculent après la publication d'un rapport indiquant qu'OpenAI n'a pas atteint ses objectifs de performance

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Actualités)

28 avril - ** Les actions des fabricants de puces américains chutent après que le Wall Street Journal a rapporté qu'OpenAI n'avait pas atteint ses objectifs de chiffre d'affaires ni ses objectifs d'acquisition d'utilisateurs hebdomadaires et de revenus

** Cette nouvelle soulève des inquiétudes quant à la capacité de la société mère de ChatGPT à supporter ses dépenses massives en centres de données

** Nvidia NVDA.O recule de 2 %, Advanced Micro Devices

AMD.O de 3 % et Arm Holdings ARM.O de 7,4 %

** Les actions cotées aux États-Unis du fabricant de puces sous contrat Taiwan Semiconductor Manufacturing TSM.N et du fabricant de puces mémoire Micron Technology MU.O reculent respectivement de 3,3 % et 4,4 %

** Les actions des fabricants d'équipements pour la production de puces, tels qu'Applied Materials AMAT.O , Lam Research LRCX.O et KLA Corp KLAC.O , reculent également de 4,8 % à 5,2 %

** Microsoft MSFT.O en hausse de 0,4 %; la société a annoncé lundi une modification de son partenariat avec OpenAI

** L'indice Philadelphia Semiconductor .SOX recule de 3,8 %

** L'ETF Ishares Semiconductor SOXX.O recule de 3,7 % et l'ETF Vaneck Semiconductor SMH.O de 3,1 %