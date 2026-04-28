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Les actions des fabricants américains de puces électroniques reculent après la publication d'un rapport indiquant qu'OpenAI n'a pas atteint ses objectifs de performance
information fournie par Reuters 28/04/2026 à 16:38

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Actualités)

28 avril - ** Les actions des fabricants de puces américains chutent après que le Wall Street Journal a rapporté qu'OpenAI n'avait pas atteint ses objectifs de chiffre d'affaires ni ses objectifs d'acquisition d'utilisateurs hebdomadaires et de revenus

** Cette nouvelle soulève des inquiétudes quant à la capacité de la société mère de ChatGPT à supporter ses dépenses massives en centres de données

** Nvidia NVDA.O recule de 2 %, Advanced Micro Devices

AMD.O de 3 % et Arm Holdings ARM.O de 7,4 %

** Les actions cotées aux États-Unis du fabricant de puces sous contrat Taiwan Semiconductor Manufacturing TSM.N et du fabricant de puces mémoire Micron Technology MU.O reculent respectivement de 3,3 % et 4,4 %

** Les actions des fabricants d'équipements pour la production de puces, tels qu'Applied Materials AMAT.O , Lam Research LRCX.O et KLA Corp KLAC.O , reculent également de 4,8 % à 5,2 %

** Microsoft MSFT.O en hausse de 0,4 %; la société a annoncé lundi une modification de son partenariat avec OpenAI

** L'indice Philadelphia Semiconductor .SOX recule de 3,8 %

** L'ETF Ishares Semiconductor SOXX.O recule de 3,7 % et l'ETF Vaneck Semiconductor SMH.O de 3,1 %

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323,2100 USD NASDAQ -3,41%
APPLIED MATERIALS
381,1100 USD NASDAQ -5,87%
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1 808,9700 USD NASDAQ -4,79%
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MICRON TECHNOLOGY
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1 commentaire

  • 28 avril 17:49

    Pas très étonnant, cette réaction grégaire!Quand les investisseurs se rendront compte que OpenAI est un mirage élaboré par un manager complètement hors sol et toxique et que Open AI est le pendant des stars de l'internet des années 2000 déchus ( Yahoo?) , on verra qui est nu

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