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Les actions des fabricants américains de puces électroniques progressent après que les prévisions optimistes d'Intel ont ravivé l'optimisme
information fournie par Reuters 24/04/2026 à 12:50

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 avril -

** Les actions des fabricants américains de puces électroniques progressent en pré-ouverture après les prévisions optimistes d'Intel concernant la demande pour ses processeurs (CPU)

** INTC prévoit pour le deuxième trimestre un chiffre d'affaires compris entre 13,8 et 14,8 milliards de dollars et un bénéfice par action ajusté de 20 cents

** Les analystes tablaient en moyenne sur un chiffre d'affaires de 13,07 milliards de dollars et un BPA de 9 cents - données compilées par LSEG

** Ses concurrents Advanced Micro Devices AMD.O et Arm

ARM.O ont respectivement progressé de 11% et 9,5% grâce aux perspectives d'un boom de l'IA qui relancerait la demande de processeurs

** L'action du fabricant de puces IA Nvidia NVDA.O est restée stable

** Le fabricant de puces réseau Marvel Technology MRVL.O progresse de 4,5%, tandis que le fabricant de puces pour smartphones Qualcomm QCOM.O gagne 1,2%

** Les actions cotées aux États-Unis du fabricant de puces sous contrat Taiwan Semiconductor Manufacturing TSM.N et du fabricant de puces mémoire Micron Technology MU.O ont légèrement progressé de 3,2% et 1,7% respectivement

** Les actions des fabricants d'équipements pour la fabrication de puces, tels qu'Applied Materials AMAT.O , Lam Research LRCX.O et KLA Corp KLAC.O , ont également gagné plus de 1% chacune

** Les ETF iShares Semiconductor SOXX.O et VanEck Semiconductor SMH.O ont chacun progressé de 3,3%

** L'indice Philadelphia Semiconductor .SOX a progressé de 42% depuis le début de l'année, jusqu'à la dernière clôture, surpassant largement la hausse de 3,8% du S&P 500 .SPX

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