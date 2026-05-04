Les actions des entreprises de livraison de colis et de transport routier reculent après qu'Amazon a ouvert son réseau logistique à d'autres entreprises

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Actualités)

4 mai - ** Les actions des entreprises de livraison de colis FedEx FDX.N et United Parcel Service UPS.N chutent respectivement de 8,7% et 7,1%

** Les entreprises de transport routier ont reculé de 3,4% à 8,8%, Knight-Swift Transportation KNX.N enregistrant la plus faible baisse et C.H. Robinson CHRW.O la plus forte

** Les principales sociétés de transport routier XPO

XPO.N , J.B. Hunt JBHT.O et Old Dominion ODFL.O ont reculé respectivement de 3,7%, 4,8% et 4,4% ** Amazon.com AMZN.O a ouvert lundi son propre réseau logistique à d'autres entreprises

** Les entreprises de tous types et de toutes tailles peuvent désormais transporter, stocker et livrer tout, des matières premières aux produits finis, grâce aux "Amazon Supply Chain Services"

** “Nous ne serions pas surpris de voir une faiblesse à court terme dans les secteurs du transport de lots partiels (LTL), du fret aérien et du transit”, alors que le marché évalue les implications concurrentielles de la décision d'AMZN – Baird

** FDX s'apprête à connaître sa pire journée depuis plus d'un an, tandis qu'UPS se dirige vers sa pire journée depuis plus de 9 mois

** UPS et FedEx, quant à elles, se tournent vers les expéditions interentreprises, plus rentables, au détriment des expéditions au détail

** L'action AMZN est actuellement en hausse de 2,4%