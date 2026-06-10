Les actions des entreprises américaines de transport routier chutent après le lancement par Amazon d'une offre de transport de lots partiels

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 juin - ** Les actions des entreprises américaines de transport routier sont en baisse après qu'Amazon AMZN.O a lancé une offre de fret en chargement partiel (LTL) destinée à toutes les entreprises

** Les actions de Fedex Corp FDX.N et d'United Parcel Service UPS.N reculent d'environ 2 %

** Les actions d'Old Dominion ODFL.O chutent de 6,4 %, celles de J.B. Hunt JBHT.O reculent de 3 % et celles de Knight-Swift Transportation KNX.N perdent 4,2 % respectivement

** Jim Ruiz, directeur d'Amazon Freight, a déclaré que le service de transport de lots partiels (LTL) de l'entreprise offre aux expéditeurs une option de transport de fret économique tout en garantissant le suivi en temps réel et la fiabilité que les clients attendent d'Amazon