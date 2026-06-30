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Les actions des entreprises américaines de transformation de viande chutent après l'annonce selon laquelle Trump prévoit d'aider les petits acteurs du secteur
information fournie par Reuters 30/06/2026 à 18:37

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 juin - ** Les actions des producteurs de viande conditionnée Tyson Foods TSN.N et Smithfield Foods SFD.O ont chuté de près de 3 % en début d'après-midi

** Le Wall Street Journal rapporte que l’administration Trump prépare une aide financière pour les petits transformateurs de viande face à la baisse des stocks de bétail

** Le ministère américain de l’Agriculture prévoit d’engager jusqu’à 500 millions de dollars en aides financières pour les petites et moyennes entreprises de transformation de viande, indique l’article, citant des sources proches des discussions

** Ce financement exclut les quatre plus grands transformateurs de viande bovine américains, notamment Tyson Foods, JBS et Cargill, selon l’article ** Les prix du bœuf se maintiennent à des niveaux records dans les supermarchés américains, le cheptel bovin ayant atteint son plus bas niveau depuis plusieurs décennies

** L'action TSN a reculé d'environ 3 % cette année, séance d'aujourd'hui comprise, tandis que celle de SFD a progressé d'environ 8 %

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