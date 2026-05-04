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Les actions des constructeurs automobiles allemands chutent après la hausse des droits de douane décidée par Trump
information fournie par Reuters 04/05/2026 à 09:08

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les actions des constructeurs automobiles et de camions allemands ont chuté lundi après que le président américain Donald Trump a annoncé une hausse des droits de douane sur les importations de voitures, les faisant passer de 15% à 25%, portant ainsi un nouveau coup dur à un secteur déjà mal en point.

Les actions de Porsche P911_p.DE , BMW BMWG.DE , Mercedes-Benz MBGn.DE , Volkswagen VOWG_p.DE , Traton

8TRA.DE et Daimler Truck DTGGe.DE ont toutes reculé de 0,4% à 2,6%.

Valeurs associées

BMW
76,280 EUR XETRA -2,10%
DAIMLER TR HLDG
42,690 EUR XETRA -0,58%
MERCEDES-BENZ GROUP
48,675 EUR XETRA -1,84%
PORSCHE AG
40,210 EUR XETRA -2,52%
TRATON
32,160 EUR XETRA -0,37%
VOLKSWAGEN
86,850 EUR XETRA -1,25%
VOLKSWAGEN VZ
84,880 EUR XETRA -1,55%
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