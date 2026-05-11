Les actions des compagnies pétrolières remontent après que Trump a rejeté la réponse de l'Iran à la proposition de paix américaine

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11 mai - ** Les actions des sociétés énergétiques américaines progressent avant l'ouverture, dans le sillage de la hausse des prix du brut O/R

** Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 progressent de 3% à 104,3 $ le baril; les contrats à terme sur le West Texas Intermediate américain CLc1 gagnent 3,2% à 98,40 $ le baril

** Les prix du pétrole ont augmenté après que le président Donald Trump a déclaré que la réponse de l'Iran à une proposition de paix américaine était "inacceptable", ce qui a ravivé les craintes concernant l'approvisionnement alors que le détroit d'Ormuz restait en grande partie fermé, maintenant le marché mondial sous pression

** Les géants de l'énergie Chevron CVX.N progressent de 1% et Exxon Mobil XOM.N grimpe d'environ 1%

** Les producteurs de pétrole et de gaz APA Corp APA.O , SM Energy SM.N , Devon Energy DVN.N et Occidental Petroleum

OXY.N progressent chacun de 1,5% à 2,6%

** Les sociétés de services pétroliers Liberty Energy

LBRT.N et Halliburton HAL.N progressent respectivement de 1% et 1,8%

** Les raffineurs Phillips 66 PSX.N et Marathon Petroleum

MPC.N progressent respectivement de 1% et 1,4%