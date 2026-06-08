Les actions des compagnies pétrolières remontent après les frappes israéliennes contre l'Iran et le Liban

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8 juin - ** Les actions des sociétés énergétiques américaines progressent avant l'ouverture, dans le sillage de la hausse des prix du brut O/R

** Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 progressent de 4,3% à 97,11 $ le baril, tandis que ceux sur le West Texas Intermediate américain CLc1 s'apprécient de 4,3% à 94,44 $ le baril

** Les cours du pétrole sont en hausse alors que la reprise des frappes israéliennes sur l'Iran et les nouvelles attaques contre le Liban assombrissent les espoirs d'une fin imminente de la guerre

** Les géants de l'énergie Chevron CVX.N et Exxon Mobil

XOM.N progressent respectivement de 1,4% et 1,6%

** Les producteurs de pétrole et de gaz SM Energy SM.N , APA Corp APA.O , Devon Energy DVN.N , EOG Resources EOG.N et Occidental Petroleum OXY.N progressent de 2,2% et 3,3%

** La société de services pétroliers SLB SLB.N affiche une légère hausse

** Les raffineurs Marathon Petroleum MPC.N et Phillips 66

PSX.N progressent respectivement de 1,6% et 2,1%