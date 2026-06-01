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Les actions des compagnies pétrolières remontent alors que l'Iran suspend les négociations avec les États-Unis
information fournie par Reuters 01/06/2026 à 16:04

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

1er juin - ** Les actions des sociétés pétrolières et gazières américaines ont progressé après que l'agence de presse iranienne Tasnim a rapporté que Téhéran avait suspendu ses communications indirectes avec les États-Unis à la suite des attaques au Liban, suscitant des inquiétudes quant à d'éventuels risques d'approvisionnement

** L'agence a déclaré que l'Iran et le Front de la Résistance, qui comprend ses alliés chiites au Yémen, au Liban et en Irak, ont établi un programme visant à bloquer complètement le détroit d'Ormuz et à activer d'autres fronts, notamment le détroit de Bab el-Mandeb, afin de “punir” Israël et ses partisans

** Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 progressent de 6,1% à 96,66 $ le baril, tandis que les contrats à terme sur le West Texas Intermediate américain (WTI) CLc1 s'apprécient de 7,07% à 94,54 $ le baril O/R

** L'indice S&P 500 du secteur de l'énergie .SNPY progresse de 1,6%

** Chevron CVX.N et Exxon Mobil XOM.N en hausse respectivement de 1,6% et 2,5%

** SM Energy SM.N , Devon Energy DVN.N , Occidental Petroleum OXY.N , Valero Energy VLO.N et Marathon Petroleum

MPC.N progressent de 2,5% à 5,1%

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