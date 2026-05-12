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Les actions des compagnies pétrolières remontent alors que l'évanouissement des espoirs d'une issue rapide au conflit avec l'Iran ravive les craintes concernant l'approvisionnement
information fournie par Reuters 12/05/2026 à 10:59

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 mai - ** Les actions des sociétés énergétiques américaines progressent avant l'ouverture, dans le sillage de la hausse des prix du brut O/R

** Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 progressent de 1,9% à 106,21 $ le baril, tandis que ceux sur le West Texas Intermediate américain CLc1 s'apprécient de 2,4% à 100,38 $ le baril

** Les cours du pétrole progressent alors que s'estompent les espoirs d'un accord mettant fin à la guerre américano-israélienne contre l'Iran, les divergences marquées entre Téhéran et Washington sur une proposition de paix remettant les inquiétudes concernant l'approvisionnement au premier plan

** Les géants de l'énergie Chevron CVX.N progressent d'environ 1% et Exxon Mobil XOM.N grimpe de 1,1%

** Les producteurs de pétrole et de gaz Diamondback Energy

FANG.O , APA Corp APA.O , Occidental Petroleum OXY.N et Devon Energy DVN.N progressent respectivement de 1,3% et 2,4%

** Les sociétés de services pétroliers Baker Hughes BKR.O et SLB SLB.N ont légèrement progressé

** Les raffineurs Phillips 66 PSX.N et Marathon Petroleum

MPC.N progressent respectivement de 1% et 1,2%

Valeurs associées

APA
36,7000 USD NASDAQ +3,21%
BAKER HUGHES RG-A
64,5850 USD NASDAQ +1,09%
CHEVRON
184,760 USD NYSE +1,82%
DEVON ENERGY
46,720 USD NYSE +2,39%
DIAMONDBACK ENG
196,1500 USD NASDAQ +3,95%
EXXON MOBIL
149,675 USD NYSE +3,65%
Gaz naturel
2,91 USD NYMEX 0,00%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
MARATHON PETRO
252,479 USD NYSE +3,01%
OCCIDENTAL PETROLEUM
55,130 USD NYSE +3,94%
PHILLIPS 66
175,340 USD NYSE +2,19%
Pétrole Brent
107,20 USD Ice Europ +2,51%
Pétrole WTI
101,18 USD Ice Europ +2,88%
SLB
54,950 USD NYSE +3,15%
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