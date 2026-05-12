Les actions des compagnies pétrolières remontent alors que l'évanouissement des espoirs d'une issue rapide au conflit avec l'Iran ravive les craintes concernant l'approvisionnement

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 mai - ** Les actions des sociétés énergétiques américaines progressent avant l'ouverture, dans le sillage de la hausse des prix du brut O/R

** Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 progressent de 1,9% à 106,21 $ le baril, tandis que ceux sur le West Texas Intermediate américain CLc1 s'apprécient de 2,4% à 100,38 $ le baril

** Les cours du pétrole progressent alors que s'estompent les espoirs d'un accord mettant fin à la guerre américano-israélienne contre l'Iran, les divergences marquées entre Téhéran et Washington sur une proposition de paix remettant les inquiétudes concernant l'approvisionnement au premier plan

** Les géants de l'énergie Chevron CVX.N progressent d'environ 1% et Exxon Mobil XOM.N grimpe de 1,1%

** Les producteurs de pétrole et de gaz Diamondback Energy

FANG.O , APA Corp APA.O , Occidental Petroleum OXY.N et Devon Energy DVN.N progressent respectivement de 1,3% et 2,4%

** Les sociétés de services pétroliers Baker Hughes BKR.O et SLB SLB.N ont légèrement progressé

** Les raffineurs Phillips 66 PSX.N et Marathon Petroleum

MPC.N progressent respectivement de 1% et 1,2%