Les actions des compagnies pétrolières américaines remontent alors que de nouvelles frappes menacent les livraisons via le détroit d'Ormuz

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13 juillet - ** Les actions des sociétés pétrolières et gazières progressent en pré-ouverture, alors que les cours du brut remontent après que la reprise des frappes militaires entre les États-Unis et l'Iran a ravivé les inquiétudes concernant les livraisons d'énergie transitant par le détroit d'Ormuz

** Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 progressent de 2,4% à 77,84 dollars le baril, tandis que ceux sur le West Texas Intermediate américain CLc1 gagnent 2,3% à 73,03 dollars le baril O/R

** Le trafic maritime dans le détroit a atteint dimanche son plus bas niveau depuis cinq semaines, selon les données de suivi des navires; six navires ont traversé le détroit dimanche, d’après Kpler

** Les grands groupes pétroliers américains Exxon Mobil

XOM.N et Chevron CVX.N ont chacun progressé de 1%

** Les producteurs de pétrole et de gaz ConocoPhillips

COP.N , Diamondback Energy FANG.O , Occidental Petroleum

OXY.N et EOG Resources EOG.N ont progressé de 1,4% à 2,3%

** Les nouvelles frappes américaines et iraniennes survenues ce week-end ont ravivé les craintes d’une nouvelle escalade. Téhéran a frappé dimanche des installations américaines dans le golfe Persique et a déclaré avoir de nouveau fermé le détroit d’Ormuz; les Gardiens de la révolution iraniens ont indiqué lundi avoir attaqué des bases militaires américaines au Koweït et à Bahreïn