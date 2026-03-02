 Aller au contenu principal
Les actions des compagnies aériennes chutent alors que le conflit entre les États-Unis et l'Iran perturbe les voyages et fait grimper les prix du pétrole
information fournie par Reuters 02/03/2026 à 09:03

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les actions de Qantas, Singapore Airlines, Japan Airlines et Cathay Pacific en baisse de plus de 5%

* Des passagers bloqués dans le monde entier à cause du conflit qui frappe les compagnies aériennes

* Le conflit au Moyen-Orient fait grimper le prix du pétrole à son plus haut niveau depuis des mois

* Les voyageurs de Qatar Airways se tournent vers d'autres options pour rentrer chez eux depuis l'Australie

(Mise à jour des indications sur les actions des compagnies aériennes européennes) par Byron Kaye, Hollie Adams et Julie Zhu

Les actions des compagnies aériennes ont plongé lundi, Cathay Pacific 0293.HK de Hong Kong et Qantas Airways QAN.AX d'Australie perdant plus de 5 %, et les actions des compagnies aériennes européennes ont baissé, après que les États-Unis et Israël ont lancé des frappes sur l'Iran pendant le week-end , perturbant les voyages et faisant grimper les prix du pétrole .

Les actions de Lufthansa < LHAG.DE > et de TUI < TUI1n.DE > devraient ouvrir en baisse de près de 12 %.

Le transport aérien mondial a été bouleversé alors que le conflit a forcé la fermeture des principaux hubs du Moyen-Orient, y compris Dubaï et Doha, pour un troisième jour, bloquant des dizaines de milliers de passagers dans le monde entier.

Les prix du pétrole ont bondi de 7 % pour atteindre leur niveau le plus élevé depuis des mois, l'Iran et Israël ayant intensifié leurs attaques au Moyen-Orient, endommageant les pétroliers et perturbant les expéditions en provenance de la principale région productrice.

Les actions de Qantas ont chuté de 10,4 % pour atteindre leur niveau le plus bas en 10 mois à l'ouverture du marché en Australie, avant d'effacer certaines pertes pour se négocier en baisse d'environ 6 %, même si la compagnie ne dessert pas le Moyen-Orient et s'appuie plutôt sur un partenariat de partage de codes avec Emirates de Dubaï.

Les actions d'autres transporteurs asiatiques, dont le japonais ANA Holdings 9202.T , Air China 0753.HK 601111.SS , China Southern Airlines 600029.SS , China Eastern Airlines

600115.SS , Malaysia's AirAsia X AIRX.KL et Taiwan's China Airlines 2610.TW et EVA Airways 2618.TW ont tous chuté d'au moins 4%.

"La chute brutale des actions des compagnies aériennes asiatiques reflète les inquiétudes du marché concernant la hausse des coûts du carburant, les annulations de vols et les coûts supplémentaires liés au réacheminement des vols suite aux fermetures d'espaces aériens et d'aéroports", a déclaré Nicole Lim, analyste actions chez Morningstar.

Elle a toutefois précisé que la plupart des compagnies aériennes asiatiques avaient partiellement couvert leur exposition au prix du carburant, amortissant ainsi l'impact des hausses à court terme, et que certains transporteurs pourraient bénéficier des réservations effectuées par les voyageurs déplacés par les vols annulés.

Cathay Pacific, dont les actions ont chuté de 7 % avant d'être ramenées à 2,9 %, a déclaré qu'elle avait annulé tous ses vols vers le Moyen-Orient, y compris les vols vers Dubaï et Riyad, jusqu'à nouvel ordre.

"Nous renonçons aux frais de réservation et de réacheminement pour les clients concernés", a déclaré la compagnie.

Singapore Airlines a annulé ses vols à destination et en provenance de Dubaï jusqu'au 7 mars, tandis que Japan Airlines a suspendu ses vols Tokyo-Doha pour le moment.

"Pour les transporteurs d'Asie de l'Est, le nombre de vols vers les aéroports fermés est plutôt limité", a déclaré Brendan Sobie, analyste indépendant de l'aviation basé à Singapour. "Mais il faut bien sûr tenir compte de l'impact potentiel de la hausse des prix du pétrole et de l'instabilité politique et économique globale."

Il a ajouté que les transporteurs indiens étaient particulièrement désavantagés en raison de leurs horaires chargés au Moyen-Orient, où ils desservent principalement des travailleurs migrants, et de l'interdiction d'utiliser l'espace aérien pakistanais, qui affecte leurs vols à destination et en provenance de l'Europe.

Air India a déclaré que ses vols entre l'Inde et Zurich, Copenhague et Birmingham ont été annulés lundi, de même que ceux à destination des Émirats arabes unis, de l'Arabie saoudite, d'Israël et du Qatar. La compagnie a ajouté que ses vols à destination de New York et de Newark feraient escale à Rome pour se ravitailler en carburant.

Le fournisseur de données VariFlight a indiqué que les compagnies aériennes de Chine continentale avaient jusqu'à présent annulé 26,5 % des vols à destination et en provenance du Moyen-Orient entre le 2 et le 8 mars.

"Dans l'ensemble, le schéma indique une forte perturbation à court terme, mais des révisions relativement limitées plus tard dans la semaine, ce qui suggère que les transporteurs s'abstiennent encore de modifier les horaires plus largement tout en surveillant l'évolution de la situation", a déclaré VariFlight.

LES PASSAGERS SE PRÉCIPITENT POUR CHANGER DE VOL

Le conflit au Moyen-Orient a eu des répercussions sur les voyageurs du monde entier. Selon le Conseil international des aéroports, Dubaï était l'aéroport international le plus fréquenté au monde en 2024, avec 92 millions de voyageurs, soit 13 millions de plus que l'aéroport Heathrow de Londres. Doha était le 10e aéroport international le plus fréquenté au monde cette année-là.

Virgin Australia VGN.AX , qui loue des avions exploités par son partenaire Qatar Airways pour les vols à destination de Doha, a déclaré qu'elle avait annulé huit vols lundi et qu'elle offrait des changements de réservation gratuits.

Les passagers de Qatar Airways à l'aéroport de Sydney interrogés par Reuters ont déclaré qu'ils avaient dû se démener pour changer leurs plans sans aucune indication de la part de la compagnie aérienne.

Ascanio Giorgetti, 16 ans, et sa mère Alessandra Giorgetti, originaires d'Italie, sont arrivés à l'aéroport de Sydney pour apprendre que leur vol Qatar Airways à destination de Milan, via Doha, avait été annulé sans explication.

Ils ont trouvé un autre itinéraire pour rentrer chez eux, plus long, via Los Angeles, sur une autre compagnie aérienne.

"Nous n'avons aucune information, aucune réponse au téléphone de Qatar (Airways)", a déclaré Alessandra Giorgetti, qui a ajouté que les vols de Qatar Airways avaient coûté 4 000 euros (4 708,40 $).

Jenni et Doug Stewart, tous deux âgés de 78 ans, se rendaient de Sydney à leur domicile en Écosse via Doha lorsque leur vol a fait demi-tour à mi-chemin de Doha.

"On nous a dit que l'espace aérien avait été fermé et que nous devions retourner à Sydney", a déclaré Jenni Stewart. "Soudain, le vol s'est dirigé vers Perth, sans que nous sachions pourquoi, puis il a changé à nouveau et s'est dirigé vers Melbourne."

Ils ont ensuite pris un autre vol pour Sydney, où ils cherchaient des informations.

"C'était le chaos à Melbourne, des centaines de personnes à la recherche de la moindre information", a déclaré Doug Stewart. (1 dollar = 0,8495 euro)

Guerre en Iran
Pétrole et parapétrolier

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

