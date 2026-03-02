Les actions des compagnies aériennes asiatiques chutent alors que le conflit entre les États-Unis et l'Iran perturbe les voyages et fait grimper les prix du pétrole

* Les actions de Qantas, Singapore Airlines, Japan Airlines et Cathay Pacific en baisse de plus de 5% dans les premiers échanges

* Les prix du pétrole ont atteint leur niveau le plus élevé depuis des mois en raison du conflit au Moyen-Orient

* Les voyageurs de Qatar Airways se tournent vers d'autres options pour rentrer chez eux depuis l'Australie

(Les actions et les commentaires de Cathay Pacific, les actions et les données des compagnies aériennes chinoises ont été ajoutés) par Byron Kaye et Hollie Adams

Les actions des compagnies aériennes ont plongé lundi, avec Cathay Pacific 0293.HK de Hong Kong, Qantas Airways QAN.AX d'Australie, Singapore Airlines SIAL.SI et Japan Airlines 9201.T en baisse de plus de 5% après que les États-Unis et Israël aient lancé des frappes le week-end dernier sur l'Iran , perturbant les voyages et faisant grimper les prix du pétrole .

Le transport aérien mondial est resté dans la tourmente lundi, alors que la guerre en Iran a forcé la fermeture des principaux hubs du Moyen-Orient, y compris Dubaï et Doha, pour un troisième jour, bloquant des dizaines de milliers de passagers dans le monde entier et perturbant des milliers de vols.

Les prix du pétrole ont bondi de 7 % pour atteindre leur niveau le plus élevé depuis des mois, l'Iran et Israël ayant intensifié leurs attaques au Moyen-Orient, endommageant les pétroliers et perturbant les expéditions en provenance de la principale région productrice.

En réaction, les actions de Qantas ont chuté de 10,4 % pour atteindre leur niveau le plus bas en 10 mois à l'ouverture du marché australien, avant de limiter leurs pertes pour s'échanger contre une baisse d'environ 6 %.

Les actions d'autres transporteurs asiatiques, dont ANA Holdings 9202.T , Air China 0753.HK 601111.SS , China Southern Airlines 600029.SS , China Eastern Airlines

600115.SS , Malaysia's AirAsia X AIRX.KL et Taiwan's China Airlines 2610.TW et EVA Airways 2618.TW ont tous chuté d'au moins 4%.

Qantas a déclaré que ses vols n'étaient pas affectés parce qu'elle n'exploitait pas d'avions dans les aéroports du Moyen-Orient, mais qu'elle offrait des changements de réservation gratuits aux clients qui devaient modifier leurs arrangements de voyage en raison du conflit.

Qantas assure des vols vers l'Europe au départ de l'Australie et de Singapour et a conclu un partenariat de partage de codes avec Emirates, dont le principal hub de Dubaï est fermé.

Cathay Pacific a déclaré qu'elle avait annulé tous ses vols vers le Moyen-Orient, y compris les vols vers Dubaï et Riyad, jusqu'à nouvel ordre. Singapore Airlines a annulé ses vols à destination et en provenance de Dubaï jusqu'au 7 mars, tandis que Japan Airlines a suspendu ses vols Tokyo-Doha pour le moment.

Le fournisseur de données VariFlight a indiqué que les compagnies aériennes de Chine continentale avaient jusqu'à présent annulé 26,5 % des vols à destination et en provenance du Moyen-Orient entre le 2 et le 8 mars.

"Dans l'ensemble, le schéma indique une forte perturbation à court terme, mais des révisions relativement limitées plus tard dans la semaine, ce qui suggère que les transporteurs s'abstiennent encore de modifier les horaires plus largement tout en surveillant l'évolution de la situation", a déclaré VariFlight.

LES PASSAGERS SE RETROUVENT DANS L'EMBARRAS

Virgin Australia VGN.AX , qui loue des avions exploités par son partenaire Qatar Airways pour les vols à destination de Doha, a déclaré qu'elle avait annulé huit vols lundi et qu'elle offrait des changements de réservation gratuits.

Les passagers de Qatar Airways à l'aéroport de Sydney interrogés par Reuters ont déclaré qu'ils avaient dû se débrouiller pour changer leurs plans sans aucune indication de la part de la compagnie aérienne, qui n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Ascanio Giorgetti, 16 ans, et sa mère Alessandra Giorgetti, originaires d'Italie, sont arrivés à l'aéroport de Sydney pour apprendre que leur vol Qatar Airways à destination de Milan, via Doha, avait été annulé sans explication.

Ils ont trouvé un autre itinéraire pour rentrer chez eux, plus long, via Los Angeles, sur une autre compagnie aérienne.

"Nous n'avons aucune information, aucune réponse au téléphone de Qatar (Airways)", a déclaré Alessandra Giorgetti, qui a ajouté que les vols de Qatar Airways avaient coûté 4 000 euros (4 708,40 $).

Jenni et Doug Stewart, tous deux âgés de 78 ans, se rendaient de Sydney à leur domicile en Écosse via Doha lorsque leur vol a fait demi-tour à mi-chemin de Doha.

"On nous a dit que l'espace aérien avait été fermé et que nous devions retourner à Sydney", a déclaré Jenni Stewart. "Soudain, l'avion s'est dirigé vers Perth, sans que nous sachions pourquoi, puis il a changé à nouveau et s'est dirigé vers Melbourne."

Ils ont ensuite pris un autre vol pour Sydney, où ils cherchaient des informations.

"C'était le chaos à Melbourne, des centaines de personnes à la recherche de la moindre information", a déclaré Doug Stewart. (1 dollar = 0,8495 euro)