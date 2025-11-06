Les actions des banques britanniques augmentent après des informations selon lesquelles elles pourraient échapper à un raid fiscal budgétaire

L'indice des valeurs bancaires britanniques a progressé sur des marchés stables jeudi après que le Financial Times a rapporté que la chancelière Rachel Reeves était prête à les épargner d'un raid fiscal budgétaire punitif.

L'indice FTSE 350 Banks .FTNMX301010 a gagné 1,3%, surperformant le FTSE 100 stable .FTSE et le FTSE 250 .FTMC .

A 0811 GMT, les actions de NatWest NWG.L , Lloyds LLOY.L , Close Brothers CBRO.L , Standard Chartered STAN.L et Barclays

BARC.L étaient en hausse de 1% à 2,7%.

Selon le FT, Rachel Reeves et d'autres personnes impliquées dans la préparation du budget affirment que les banques britanniques paient déjà des niveaux d'imposition élevés par rapport aux normes internationales.