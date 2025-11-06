 Aller au contenu principal
Les actions des banques britanniques augmentent après des informations selon lesquelles elles pourraient échapper à un raid fiscal budgétaire
information fournie par Reuters 06/11/2025 à 09:18

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'indice des valeurs bancaires britanniques a progressé sur des marchés stables jeudi après que le Financial Times a rapporté que la chancelière Rachel Reeves était prête à les épargner d'un raid fiscal budgétaire punitif.

L'indice FTSE 350 Banks .FTNMX301010 a gagné 1,3%, surperformant le FTSE 100 stable .FTSE et le FTSE 250 .FTMC .

A 0811 GMT, les actions de NatWest NWG.L , Lloyds LLOY.L , Close Brothers CBRO.L , Standard Chartered STAN.L et Barclays

BARC.L étaient en hausse de 1% à 2,7%.

Selon le FT, Rachel Reeves et d'autres personnes impliquées dans la préparation du budget affirment que les banques britanniques paient déjà des niveaux d'imposition élevés par rapport aux normes internationales.

Valeurs associées

BARCLAYS
410,975 GBX LSE +1,29%
CLOSE BROS GRP
428,700 GBX LSE +1,83%
FTSE 100
9 761,25 Pts FTSE Indices -0,16%
FTSE 250
22 103,78 Pts FTSE Indices +0,04%
LLOYDS BANKING G
91,540 GBX LSE +2,21%
NATWEST GRP
601,600 GBX LSE +2,24%
NATWEST GRP
4,957 GBX LSE -95,90%
STANDARD CHARTER
1 608,000 GBX LSE +1,52%
TBC BANK GROUP
4 045,000 GBX LSE -5,82%
