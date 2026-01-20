Les actions des banques américaines chutent, les investisseurs s'interrogeant sur l'échéance du plafonnement des taux d'intérêt des cartes de crédit

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Manya Saini

Les actions des banques américaines ont chuté dans les échanges matinaux mardi, dans le cadre d'une baisse plus large du marché, les investisseurs attendant de savoir si la date limite du 20 janvier fixée par l'administration Trump pour mettre en œuvre un plafond de 10% sur les taux d'intérêt des cartes de crédit entrera en vigueur.

L'administration a déclaré que le plafond proposé améliorera l'accessibilité financière pour les consommateurs ordinaires, tandis que les banques ont averti qu'il pourrait réduire la disponibilité du crédit parce qu'elles ne seraient pas en mesure de tarifer adéquatement le risque associé aux prêts de cartes de crédit non garantis.

M. Trump a demandé aux entreprises de s'y conformer d'ici le 20 janvier, mais on ne sait toujours pas si cette mesure peut être mise en œuvre unilatéralement sans législation.

Les actions de JPMorgan Chase JPM.N ont chuté de 1,6 % . Bank of America BAC.N et Citigroup C.N ont perdu respectivement 1,1 % et 2,4 %. Wells Fargo WFC.N était en baisse de 1,3 %.

"Pour l'instant, il s'agit d'un surplomb, mais ce surplomb pourrait se dissiper rapidement s'il s'agit davantage d'un appel au Congrès pour qu'il fasse quelque chose plutôt que d'une action politique spécifique de la part de l'exécutif", a déclaré à Reuters Brian Jacobsen, stratège économique en chef chez Annex Wealth Management.

Les banques d'investissement Morgan Stanley et Goldman Sachs ont également chuté de 2 % et de 1,5 %, respectivement.

Les dirigeants de JPMorgan, dont le directeur général Jamie Dimon, ont averti la semaine dernière que cette mesure nuirait aux consommateurs. La plus grande banque américaine a également indiqué que "tout est sur la table" lorsqu'on lui a demandé s'il comptait intenter une action en justice.

La décision de plafonner les taux d'intérêt des cartes de crédit intervient alors que l'administration Trump s'oppose de plus en plus au secteur bancaire, qui, selon le président, a restreint les services financiers pour certaines industries controversées. L'administration a également lancé une enquête sur le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell.

Samedi, M. Dimon a confirmé qu'il n'avait pas été invité à devenir le prochain président de la Réserve fédérale, quelques heures après que M. Trump a contesté un rapport selon lequel il aurait offert le rôle à M. Dimon.

M. Trump a déclaré qu'il prévoyait de poursuivre JPMorgan au cours des deux prochaines semaines pour l'avoir prétendument "débancarisé" à la suite de l'attaque du Capitole par ses partisans le 6 janvier 2021.

COMPROMIS POTENTIEL Selon les experts du secteur, les revenus d'intérêts des banques, qui constituent un important moteur de profit , seraient fortement affectés si la proposition était mise en œuvre sous sa forme actuelle.

"Nous pensons qu'un compromis politique est en cours pour s'assurer que le président ne pousse pas le Congrès à promulguer un plafond de 10 % sur les taux d'intérêt des cartes de crédit", ont écrit les analystes de TD Cowen dans une note.

Les analystes ont déclaré que les fournisseurs de cartes pourraient plutôt faire des gestes conciliants en proposant des offres innovantes, telles que des taux plus bas pour certains clients ou des cartes sans fioritures qui pourraient facturer 10 %, mais sans récompenses, ou des limites de crédit plus basses.

Le conseiller économique de la Maison Blanche, Kevin Hassett, avait déjà lancé l'idée de "cartes Trump" que les banques offriraient volontairement au lieu d'être contraintes par une nouvelle loi, sans fournir de détails sur ce que ces cartes offriraient.