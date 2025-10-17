Les actions des banques américaines chutent, les inquiétudes concernant le crédit ébranlant les investisseurs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
17 octobre -
** Les actions des banques américaines chutent en pré-marché
** JPMorgan JPM.N , Morgan Stanley MS.N en baisse de 1,6%, Bank of America BAC.N chute de 3%, Citigroup C.N décline de 2%
** Jeudi, la forte baisse des banques régionales américaines a pesé sur les valeurs financières; l'augmentation des risques et la détérioration de la qualité du crédit ébranlent les investisseurs
** Zions Bancorporation ZION.O baisse de 1,8% après avoir révélé une perte de 50 millions de dollars au troisième trimestre sur deux prêts commerciaux de la division californienne
** Western Alliance WAL.N chute de 2,5 % après avoir intenté un procès pour fraude contre Cantor Group V, LLC
** Les faillites du fournisseur de pièces automobiles First Brands et du concessionnaire automobile Tricolor mettent en lumière les contrôles de risque des banques sur un marché du crédit opaque, où les prêts complexes ont rendu plus difficile l'évaluation de l'exposition
** Le SPDR S&P Regional Banking ETF KRE.P a baissé de 2,3% après avoir chuté de 8,3% au cours des deux dernières séances
