Les actions des assureurs européens chutent après que les inquiétudes liées à l'IA ont touché leurs rivaux américains

par Lucy Raitano et Danilo Masoni

LONDRES/MILAN, 10 février - Les actions européennes du secteur de l'assurance ont chuté mardi, faisant écho à la chute des courtiers d'assurance américains la veille, en raison d'une nouvelle inquiétude concernant les nouveaux outils d'intelligence artificielle qui pourraient accélérer les perturbations dans ce secteur également.

Un trader a déclaré que le marché américain était en retard sur le marché britannique en ce qui concerne l'utilisation des sites de comparaison de prix, mais il a ajouté que les investisseurs sous-estimaient encore les risques que l'intelligence artificielle pourrait poser aux assureurs européens également. L'indice européen STOXX 600 de l'assurance .SXIP était en baisse de 1,3 %, la plus forte baisse sectorielle de la région, tandis que l'indice plus large STOXX 600 .STOXX était stable. Parmi les plus fortes baisses figurent Hiscox HSX.L , en recul de 3,7 %, ainsi que Mapfre MAP.MC , Admiral ADML.L , Aviva

AV.L et AXA <AXAF.PA > qui ont perdu entre 1,6 % et 3 %. L'indice S&P 500 Insurance .SPXIN a chuté de 3,9% lundi, la plus forte baisse depuis octobre 2025. L 'indice était en hausse d'environ 0,9 % à l'ouverture des marchés mardi.

À la fin de la semaine dernière, les investisseurs se sont attaqués aux valeurs mondiales des logiciels et de l'analyse de données après qu'une mise à jour des outils d'IA d'Anthropic a soulevé des questions sur la vulnérabilité de bon nombre de ces entreprises à la perturbation.

Lundi, c'était au tour des assureurs, les actions des principaux courtiers américains Willis Towers Watson WTW.O , Aon AON.N et Arthur J. Gallagher AJG.N ayant chuté de 9 à 12 %, après que la plateforme d'assurance en ligne Insurify a lancé un outil de comparaison alimenté par l'IA et basé sur ChatGPT. Ces actions ont récupéré une partie de leurs pertes au début de la journée de mardi.

De retour en Europe, les actions des opérateurs britanniques de sites de comparaison financière ont également chuté. Dan Coatsworth, responsable des marchés chez AJ Bell, a attribué cette chute aux mêmes craintes de perturbation de l'IA.

Le propriétaire de Moneysupermarket, Mony Group MONY.L , a chuté de 12 % et les actions de Future, qui exploite GoCompare, ont baissé de 3,6 %.

"Nous assistons à des réactions impulsives de la part des investisseurs qui paniquent avant d'obtenir tous les faits et de prendre des décisions rationnelles", a déclaré M. Coatsworth.

"L'effondrement du cours des actions des propriétaires de Moneysupermarket et GoCompare suggère que les investisseurs craignent que leur entreprise ne soit gravement endommagée si les gens commencent à souscrire une assurance en utilisant des sites comme ChatGPT", a-t-il écrit.