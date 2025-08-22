Les actions de Zip en Australie s'envolent grâce à des résultats solides, des perspectives optimistes et un projet d'introduction en bourse aux États-Unis

Les actions de la société australienne Zip ZIP.AX ont bondi de plus de 25 % vendredi pour atteindre leur plus haut niveau depuis plus de trois ans, après que la société buy-now-pay-later (BNPL) a fait état d'une hausse de ses bénéfices annuels et annoncé son intention de s'inscrire à la cote secondaire des États-Unis.

Le bénéfice avant impôts, dépréciation et amortissement (EBTDA) a plus que doublé pour atteindre 170,3 millions de dollars australiens (109,38 millions de dollars australiens) au cours de l'exercice clos le 30 juin, ce qui est supérieur à l'estimation consensuelle de 160 millions de dollars australiens de Visible Alpha.

La croissance des bénéfices est due aux bonnes performances de l'entreprise américaine, qui a enregistré une croissance de 41,6 % du volume total des transactions (TTV), principalement grâce à des dépenses non discrétionnaires.

Les créances douteuses nettes de la société représentaient 1,5 % du TTV, contre 1,7 % l'année dernière.

Zip a déclaré qu'elle s'attendait à une croissance de plus de 35 % de son TTV aux États-Unis au cours de l'exercice 2026. Selon les analystes de Citi, cela, ainsi qu'une hypothèse de croissance de 6 % du chiffre d'affaires en Australie, implique un EBTDA en espèces de 230 millions de dollars australiens pour cet exercice, supérieur à l'estimation consensuelle de 215,8 millions de dollars australiens.

La société a également indiqué qu'elle envisageait une cotation sur le Nasdaq, tout en conservant sa cotation principale en Australie.

"On s'attend à ce qu'une double cotation soutienne l'importante opportunité de croissance de Zip aux États-Unis (qui représente maintenant plus de 80 % des bénéfices en espèces de la division)", a déclaré Zip dans un communiqué, ajoutant qu'elle avait constaté une augmentation de l'intérêt des investisseurs américains.

Les actions de Zip ont bondi de 25,6 % à 3,920 dollars australiens à 1 h 02 GMT, atteignant leur plus haut niveau depuis début janvier 2022. L'action a également été la plus performante de l'indice de référence ASX 200 .AXJO , qui a baissé de 0,3 %.

La valeur des actions de Zip a été multipliée par plus de six depuis la fin de l'année 2023, lorsque la réduction des dépenses de consommation, la hausse des taux d'intérêt et le renforcement de la surveillance réglementaire ont sapé la confiance dans les actions de BNPL.

(1 $ = 1,5569 dollar australien)