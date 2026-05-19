Les actions de X-Energy, développeur de réacteurs nucléaires, grimpent alors que les banques chargées de son introduction en bourse commencent à couvrir le titre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

19 mai - ** L'action de X-Energy XE.O a progressé de 4,5% pour atteindre 26,75 dollars en début de séance mardi, après plusieurs avis positifs émis par des analystes des banques d'investissement qui avaient pris en charge l'introduction en bourse de la société le mois dernier ** X-Energy, le développeur de petits réacteurs nucléaires (SMR) soutenu par Amazon.com AMZN.O , a enregistré une hausse de 27% le jour de son introduction en bourse, le 24 avril, après une introduction en bourse revalorisée à 1 milliard de dollars au prix de 23 dollars

** JP Morgan, l'un des chefs de file de l'introduction en bourse, attribue une note initiale de « surpondérer » avec un objectif de cours de 38 dollars, tandis que Morgan Stanley attribue une note initiale de « surpondérer » avec un objectif de cours de 41 dollars

** Morgan Stanley affirme que XE est un concepteur de premier plan de technologies de réacteurs nucléaires avancés grâce à son réacteur Xe-100, et qu’il occupe une position concurrentielle dans l’univers des SMR grâce à un modèle économique distinct à faible intensité capitalistique, basé sur des revenus récurrents provenant des services et du combustible

** Parmi les autres recommandations optimistes, citons celle d'UBS (« acheter », avec un objectif de cours de 40 dollars) et celle de TD Cowen (« acheter », avec un objectif de cours de 35 dollars)

** Jefferies, quant à lui, attribue une note initiale de « conserver » avec un objectif de cours de 28 dollars, estimant que le rapport risque/rendement est plus équilibré, les actions ayant progressé de >10% après l'introduction en bourse

** Jefferies estime que les risques pour XE résident dans le manque de disponibilité de carburant et l'émergence d'alternatives plus rapides et plus économiques, citant notamment le solaire + stockage, le gaz et l'énergie géothermique améliorée ** Le géant du cloud AMZN, actionnaire à environ 23% de XE après l'offre, a initialement investi dans XE en 2024, en menant un financement de 500 millions de dollars aux côtés de Ken Griffin, directeur général et fondateur du fonds spéculatif Citadel, et des filiales d'Ares Management ARES.N

** En 2025, XE a déclaré un chiffre d'affaires d'environ 109,3 millions de dollars et une perte nette d'environ 390 millions de dollars