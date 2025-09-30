Les actions de Wolfspeed se redressent après que le fabricant de puces est sorti de la faillite au titre du chapitre 11

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les actions de Wolfspeed WOLF.N ont bondi de plus de 25 % avant la cloche mardi, après que le fabricant de puces est sorti avec succès de la faillite au titre du chapitre 11 (lien) avec une dette considérablement réduite.

Cette décision a rétabli la confiance des investisseurs dans les perspectives de l'entreprise de devenir un fournisseur de premier plan de semi-conducteurs en carbure de silicium, connus pour leur efficacité énergétique supérieure, pour les fabricants de véhicules électriques, dans un contexte d'électrification croissante et d'intégration accrue de puces dans les automobiles.

"Wolfspeed est sorti de son processus de restructuration accéléré, marquant le début d'une nouvelle ère", a déclaré lundi le directeur général Robert Feurle.

"Nous sommes bien placés pour capter la demande croissante des marchés finaux, tels que l'IA, les VE, l'industrie et l'énergie, qui connaissent une croissance rapide et reconnaissent le potentiel du carbure de silicium", a déclaré M. Feurle.

Wolfspeed avait déposé (lien) une demande de protection contre les faillites en juin, en raison de l'incertitude économique croissante découlant de l'évolution de la politique commerciale des États-Unis et de l'affaiblissement de la demande.

Depuis lors, l'entreprise s'est restructurée (lien), s'est efforcée d'allonger les échéances de sa dette et a procédé à d'importants changements de direction, notamment en nommant Van Issum, vétéran de l'industrie, au poste de directeur financier.

L'entreprise a déclaré lundi qu'elle avait atteint son objectif de réduction de la dette globale d'environ 70 %.

Wolfspeed a toutefois annulé toutes les actions anciennes dans le cadre de la restructuration de sa faillite, n'émettant que 1,3 million de nouvelles actions aux investisseurs existants, à un taux d'échange très faible de moins de 1 % par ancienne action.

Cela réduit la participation des actionnaires antérieurs, puisque la majeure partie des nouvelles actions va aux créanciers et aux investisseurs de soutien, ne laissant aux détenteurs d'actions anciennes qu'une infime partie de la propriété.

Étant donné que les analystes s'attendent à ce que Wolfspeed continue de subir des pertes, l'entreprise affiche un multiple négatif. En comparaison, le ratio cours/bénéfice sur 12 mois est de 17,9 pour Onsemi ON.O et de 16,7 pour NXP, selon les données compilées par LSEG.