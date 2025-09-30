Les actions de Wolfspeed se redressent après que le fabricant de puces a quitté le chapitre 11 de la loi sur les faillites

Les actions de Wolfspeed WOLF.N ont fait un bond de 33% mardi, après que le fabricant de puces a réussi à sortir de la faillite du chapitre 11 (lien) avec une dette considérablement réduite.

L'opération a rétabli la confiance des investisseurs dans les perspectives de l'entreprise de devenir un fournisseur majeur de semi-conducteurs en carbure de silicium, connus pour leur efficacité énergétique, pour les fabricants de véhicules électriques, dans un contexte d'électrification croissante et d'augmentation du contenu des puces dans les automobiles.

"Wolfspeed est sorti de son processus de restructuration accéléré, marquant le début d'une nouvelle ère", a déclaré lundi le directeur général Robert Feurle.

"Nous sommes bien placés pour capter la demande croissante des marchés finaux, tels que l'IA, les VE, l'industrie et l'énergie, qui connaissent une croissance rapide et reconnaissent le potentiel du carbure de silicium", a déclaré Robert Feurle.

Wolfspeed avait déposé (lien) une demande de protection contre les faillites en juin, en raison de l'incertitude économique croissante découlant de l'évolution des politiques commerciales des États-Unis et de l'affaiblissement de la demande.

Depuis lors, l'entreprise a restructuré (lien), s'est efforcée d'étendre les échéances de la dette et a procédé à d'importants changements de direction, notamment en nommant Van Issum, vétéran de l'industrie, au poste de directeur financier.

L'entreprise a déclaré lundi qu'elle avait atteint son objectif de réduction de la dette globale d'environ 70 %.

Wolfspeed a toutefois annulé toutes les actions anciennes dans le cadre de la restructuration de sa faillite, n'émettant que 1,3 million de nouvelles actions pour les investisseurs existants, à un taux d'échange très faible de moins de 1 % par ancienne action.

Cela réduit la participation des actionnaires antérieurs, puisque la majeure partie des nouvelles actions va aux créanciers et aux investisseurs de soutien, ne laissant aux détenteurs d'actions anciennes qu'une infime partie de la propriété.

Étant donné que les analystes s'attendent à ce que Wolfspeed continue de subir des pertes, l'entreprise affiche un multiple négatif. En comparaison, le ratio cours/bénéfice sur 12 mois est de 17,9 pour Onsemi ON.O et de 16,7 pour NXP, selon les données compilées par LSEG.