Les actions de Wolfspeed montent en flèche après l'approbation du plan de restructuration par le tribunal des faillites américain
information fournie par Reuters 09/09/2025 à 16:32

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les actions dufabricant de puces Wolfspeed WOLF.N ont bondi d'environ 48 % à 1,82 dollar mardi, après qu'un tribunal américain a confirmé son plan de réorganisation au titre du chapitre 11, ouvrant la voie à une sortie de la protection de la loi sur les faillites dans les prochaines semaines.

Une fois sortie de la faillite, l'entreprise prévoit de réduire sa dette globale d'environ 70 %, soit près de 4,6 milliards de dollars, et de diminuer le total annuel de ses paiements d'intérêts en espèces d'environ 60 %.

Wolfspeed fabrique des puces à base de carbure de silicium, plus efficaces sur le plan énergétique et utilisées dans des applications nécessitant d'énormes quantités de conversion d'énergie, telles que les véhicules électriques, les onduleurs solaires et les systèmes d'alimentation industriels.

L'approbation du tribunal des faillites du district sud du Texas "nous permet d'achever notre processus de restructuration dans les semaines à venir", a déclaré Robert Feurle, directeur général, dans un communiqué publié lundi.

Wolfspeed s'est placé sous la protection du chapitre 11 de la loi sur les faillites en juin, plus d'un mois après avoir émis des doutes sur la continuité de l'exploitation .

