Les actions de Wolfspeed augmentent après une hausse du chiffre d'affaires au quatrième trimestre

26 août -

** Les actions du fabricant de puces Wolfspeed WOLF.N en hausse de 2,2% à 1,35 $ en pré-marché

** Le chiffre d'affaires de 197 millions de dollars au 4ème trimestre dépasse les attentes des analystes qui tablaient sur 191,80 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG

** WOLF déclare que "la prochaine étape importante est l'approbation par le tribunal du plan de réorganisation le mois prochain et la sortie du Chapitre 11 peu de temps après"

** La société a déposé une demande de protection contre la faillite au titre du Chapitre 11 en juillet

** En moyenne, six analystes considèrent le titre comme "hold"; leur prix cible médian est de 4 $, selon les données compilées par LSEG

** Depuis le début de l'année, WOLF a baissé de 80%