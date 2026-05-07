Les actions de Whirlpool s'effondrent après des résultats inférieurs aux attentes et la suspension du dividende

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Jeudi, l'action Whirlpool WHR.N a chuté à son plus bas niveau depuis plus de 14 ans, après que le fabricant d'appareils électroménagers a manqué les prévisions de chiffre d'affaires pour le premier trimestre et suspendu le versement de son dividende.

Alors que l'inflation pousse les consommateurs à réduire leurs dépenses, le conflit en cours au Moyen-Orient a aggravé la pression, pesant davantage sur le moral des consommateurs et resserrant les budgets des ménages en raison d'une flambée des prix de l'énergie alimentée par la guerre.

“La guerre en Iran a amplifié les inquiétudes des consommateurs concernant le coût de la vie. En conséquence directe, l'indice de confiance des consommateurs aux États-Unis a chuté, atteignant son plus bas niveau jamais enregistré en mars,” a déclaré Marc Bitzer, directeur général de Whirlpool, lors d'une conférence téléphonique avec des analystes jeudi.

La société a également revu à la baisse ses prévisions de bénéfice annuel, les ramenant à 3-3,5 dollars par action, contre environ 7 dollars par action prévus précédemment.

L'action Whirlpool a chuté de près de 13 % pour s'établir à environ 48 dollars en début de séance. Son ratio d'endettement est d'environ deux.