Les actions de Wall Street terminent en légère baisse après la publication de chiffres d'inflation élevés, dans l'attente des résultats de Nvidia

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour avec les variations à la clôture)

* Les indices sont en baisse: Dow Jones -0,21%, S&P 500 -0,02%, Nasdaq -0,08%

* L'indice PCE de juillet progresse de 3,7%, dépassant les 3,6% estimés

* Tous les regards se tournent vers Nvidia pour obtenir des indications sur la demande en matière d'IA

* Intuit recule après avoir publié des prévisions de chiffre d'affaires annuel décevantes

par Saeed Azhar, Purvi Agarwal et Niket Nishant

Les principaux indices de Wall Street ont clôturé en légère baisse mercredi après la publication d'un chiffre de l'inflation américaine plus élevé que prévu, tandis que de nombreux investisseurs sont restés sur la touche dans l'attente des résultats de Nvidia, figure de proue de l'IA, attendus plus tard dans la journée. Un rapport du ministère du Commerce a révélé que l'inflation annuelle aux États-Unis avait augmenté de 3,7% sur les douze mois jusqu'en juillet, un peu au-dessus des prévisions. D'autres données ont montré que l'économie avait progressé de 1,5% au deuxième trimestre. Ces derniers chiffres ont ajouté une nouvelle complication aux perspectives de politique monétaire de la Réserve fédérale, renforçant ainsi l’importance des prochaines données économiques. Les investisseurs se concentreront tout particulièrement sur le discours que prononcera vendredi à Jackson Hole le président de la Fed, Kevin Warsh.

"Cela n’a pas suffi à faire pencher la balance en vue de la réunion de septembre, mais si les données suivantes vont dans le même sens, la Fed pourrait se sentir davantage poussée à sortir de sa réserve", a déclaré Ellen Zentner, stratégiste économique en chef chez Morgan Stanley Wealth Management. La prochaine réunion prévue de la banque centraleaura lieu en septembre, ce qui place la décision de politique monétaire au centre de l’attention au cours d’un mois historiquement faible pour les actions. Les probabilités d’une hausse des taux d’intérêt lors de cette réunion s’élèvent à 38,1%, selon l’outil CME FedWatch.

"Il n'y a pas de crise, il s'agit davantage des anticipations ou des indications que nous allons recevoir de la Fed et de ce que le Trésor tente de faire. Cela alimente une certaine incertitude et, en substance, augmente la prime de risque", a déclaré Greg Tuorto, responsable des investissements dans les petites et moyennes capitalisations américaines chez Goldman Sachs Asset Management.

"Mais d’un autre côté, du côté positif, la conjoncture économique sous-jacente est vraiment bonne. Les résultats des sociétés que nous détenons et de certaines grandes capitalisations sont exceptionnels", a-t-il ajouté. L'indice Dow Jones Industrial Average .DJI a perdu 113,52 points, soit 0,21%, à 53.463,88, le S&P 500 .SPX a perdu 1,58 point, soit 0,02%, à 7.675,70 et le Nasdaq Composite .IXIC a cédé 21,10 points, soit 0,08%, à 26.130,20.

TOUS LES REGARDS TOURNÉS VERS NVIDIA POUR SON BILAN SUR L'IA L'action Nvidia NVDA.O reculait de 1,6% à la veille de la publication très attendue de ses résultats trimestriels . Si le géant des puces électroniques ne présente pas un rapport exceptionnel, cela pourrait raviver les doutes quant à la pérennité du boom de l’IA. Les actions de la société de cybersécurité CrowdStrike CRWD.O ont progressé de 2% dans l’attente des résultats du deuxième trimestre, qui seront publiés après la clôture de la Bourse. Au sein du S&P 500, les valeurs du secteur de la santé .SPHXC ont été les plus à la traîne, reculant de 1%.

Moderna MRNA.O a chuté de 5,8%, après avoir enregistré de solides gains mardi, même si le titre est resté bien au-dessus des niveaux atteints avant que la société ne dévoile, la semaine dernière, les résultats d’un essai clinique de phase avancée sur un vaccin contre le cancer, aux côtés de Merck MRK.N . Meta META.O a progressé de près de 1,1% et a mené la hausse parmi les méga-capitalisations après avoir accepté de verser jusqu’à 18 milliards de dollars et d’apporter des changements majeurs à Facebook et Instagram afin de répondre aux allégations des États américains concernant les préjudices causés aux enfants. Apple AAPL.O a gagné 1,1%. L'action d'Intuit INTU.O a chuté de 3,2% après que le fabricant de TurboTax a annoncé des prévisions de chiffre d'affaires annuel inférieures aux attentes de Wall Street. J.M. Smucker SJM.N a progressé de 4,3% après que le fabricant du café Folgers a annoncé une baisse de son chiffre d’affaires annuel moins importante que prévu. Par ailleurs, un rapport, citant le porte-parole des Gardiens de la Révolution iranienne, a indiqué que Téhéran et Oman avaient conclu des accords concernant leur partage du détroit d’Ormuz et de ses revenus. Les inquiétudes liées à la persistance de prix élevés du pétrole , à la hausse de la dette publique et aux anticipations d’inflation avaient poussé les rendements des bons du Trésor à des plus hauts depuis plusieurs années la semaine dernière, bien qu’ils aient reculé après l’annonce de mesures de soutien par le département du Trésor. À la Bourse de New York (NYSE), les titres en baisse ont été 1,16 fois plus nombreux que ceux en hausse. On a dénombré 144 nouveaux plus hauts et 66 nouveaux plus bas à la NYSE.

Sur le Nasdaq, 1.983 titres ont progressé et 2.745 ont reculé, les titres en baisse étant 1,38 fois plus nombreux que ceux en hausse.

Le S&P 500 a enregistré 11 nouveaux plus-hauts sur 52 semaines et 3 nouveaux plus-bas, tandis que l’indice Nasdaq Composite a enregistré 68 nouveaux plus-hauts et 75 nouveaux plus-bas.

Le volume des échanges sur les places boursières américaines s'est élevé à 14,2 milliards d'actions, contre une moyenne de 16,2 milliards pour l'ensemble des séances des 20 derniers jours de cotation.