Les actions de W.R. Berkley chutent, Jefferies réduit son objectif de cours (PT) en raison des prévisions de croissance ralentie des bénéfices

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

21 octobre - ** Les actions de l'assureur commercial W.R. Berkley WRB.N chutent de près de 1,7 % à 72,26 $ sur le marché préliminaire

** La société a fait état d'une hausse de son bénéfice au troisième trimestre tard lundi, stimulée par de solides gains d'investissement et une performance de souscription stable

** Jefferies réduit le PT de 1$ à 75$; maintient une note 'hold' sur l'action

** La société de courtage s'attend à un ralentissement de la croissance au cours des deux prochaines années, en raison de l'accent mis par la direction sur l'amélioration des rendements ajustés au risque plutôt que sur l'augmentation des revenus

** La société a déclaré un bénéfice attribuable aux actionnaires ordinaires de 511 millions de dollars, soit 1,28 dollar par action, pour le trimestre clos le 30 septembre. Ce chiffre est à comparer aux 365,6 millions de dollars, soit 91 cents par action, enregistrés l'année dernière

** La note moyenne de 18 analystes est "hold"; PT médian 75 $ - données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, l'action est en hausse de près de 26,42 % depuis le début de l'année