Les actions de Vista Energy cotées aux États-Unis progressent après l'acquisition par Peter Thiel d'une participation de 1 %

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17 août - ** Les actions de Vista Energy VIST.N , cotées aux États-Unis, progressent de plus de 7 % à 73,22 dollars avant l'ouverture du marché

** Peter Thiel, président et cofondateur de Palantir

PLTR.O , a acquis une participation de 1 % dans Vista, l’une des plus grandes compagnies pétrolières opérant dans le gisement de schiste de Vaca Muerta en Argentine

** Le fonds spéculatif Macro LLC du milliardaire a acheté environ 1,2 million d’American Depositary Shares (ADS) de Vista, d’une valeur d’environ 76 millions de dollars, selon un document déposé vendredi auprès de la SEC

** Le fonds a déclaré un portefeuille de 418,7 millions de dollars, comprenant des participations dans Vistra VST.N , Amazon AMZN.O , American Electric Power AEP.O , DTE Energy

DTE.N , FirstEnergy FE.N , CMS Energy CMS.N et X-Energy

XE.O

** Onze sociétés de courtage attribuent à VIST la recommandation “acheter” ou supérieure; leur objectif de cours médian est de 89 $ – données compilées par LSEG

** Le titre a progressé de 40,4 % depuis le début de l’année jusqu’à la dernière clôture