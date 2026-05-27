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Les actions de Verra Mobility s'effondrent suite à la résiliation du contrat avec Avis
information fournie par Reuters 27/05/2026 à 20:31

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 mai - ** L'action de Verra Mobility VRRM.O a chuté de 74 % mercredi pour atteindre son plus bas niveau historique à 3,40 $, après la notification de résiliation de contrat par la société de location de voitures Avis Budget CAR.O ** “Nous avons été surpris et déçus de recevoir cet avis de la part d'Avis Budget Group, compte tenu de notre partenariat de longue date et du temps considérable investi par les deux parties dans les négociations de prolongation en cours,” a déclaré le directeur général David Roberts dans un communiqué

** La société a indiqué qu'elle s'attendait à ce que cette résiliation réduise le chiffre d'affaires annualisé de son unité de services commerciaux, qui fournit des solutions de péage et d'immatriculation de véhicules, d'environ 135 à 145 millions de dollars

** Elle prévoit également que le bénéfice annualisé de ce segment subira une perte de 120 à 125 millions de dollars, avant de prendre en compte les initiatives de réduction des coûts prévues

** Les analystes de Wall Street ont abaissé la note de VRRM à la suite de cette annonce, notamment JP Morgan, qui est passé de “neutre” à “sous-pondérer”, et la Deutsche Bank, qui est passée de “acheter” à “conserver”

** La note moyenne parmi 8 analystes est “conserver”; le cours cible médian de 12,50 $ est en baisse par rapport aux 26,50 $ d'il y a un mois, selon les données de LSEG

** L'action a désormais perdu environ 85 % par rapport à son plus haut intrajournalier sur 52 semaines, atteint en juillet dernier à 25,83 dollars

Valeurs associées

AVIS BUDGET GROU
165,1000 USD NASDAQ -0,85%
VERRA MOBILITY RG-A
3,8500 USD NASDAQ -70,57%
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 27/05/2026 à 20:31:06.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

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Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

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