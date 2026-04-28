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Les actions de Veradermics poursuivent leur remontée après la publication d'une étude positive sur un traitement contre la chute des cheveux
information fournie par Reuters 28/04/2026 à 16:32

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 avril - ** L'action Veradermics MANE.N a progressé de 4,7% à 104,84 dollars en début de séance mardi, poursuivant ainsi son ascension alors que la société biopharmaceutique envisage de lever des fonds quelques mois seulement après son introduction en bourse, dans la foulée des résultats positifs des essais cliniques de son médicament contre la calvitie masculine ** Le cours de l'action MANE a désormais plus que sextuplé par rapport au prix de 17 dollars fixé lors de son introduction en bourse en février ** Le titre a clôturé en hausse de près de 48% lundi après que la société a annoncé que son comprimé VDPHL01, avait montré, lors d'une étude de six mois menée auprès de plus de 500 hommes, que les patients sous ce médicament gagnaient plus de 30 cheveux par cm² contre sept pour le groupe sous placebo

** La version à libération prolongée du minoxidil n'a présenté aucun problème de sécurité cardiaque grave, a déclaré la société, ajoutant qu'elle prévoyait de mener d'autres études, notamment chez les femmes ** Par la suite, la société basée à New Haven, dans le Connecticut, a lancé lundi soir une offre publique de 3,35 millions d'actions et de bons de souscription préfinancés

** Parallèlement à cette offre, MANE prévoit de vendre des bons de souscription préfinancés à des entités affiliées à Suvretta Capital dans le cadre d'un placement privé

** Jefferies, Leerink, Citigroup et Cantor sont les co-chefs de file ** Avant l'offre, le fonds spéculatif Suvretta détenait environ 4,2 millions d'actions sur les quelque 37,3 millions d'actions en circulation de MANE, selon le prospectus

** MANE a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre à des fins diverses, notamment pour financer les activités de lancement commercial, développer l'infrastructure de commercialisation, étendre les capacités de production et soutenir la R&D

** 3 analystes attribuent à l'action la note "achat fort", 1 la note "achat"; objectif de cours médian de 111 $, selon les données de LSEG

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 28/04/2026 à 16:32:30.

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