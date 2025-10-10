Les actions de Venture Global chutent après la victoire de BP dans une procédure d'arbitrage concernant des cargaisons de GNL

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les actions de Venture Global VG.N ont chuté de 17% dans les échanges avant bourse vendredi après que BP BP.L a remporté la procédure d'arbitrage contre le fournisseur américain pour son incapacité à livrer du gaz naturel liquéfié dans le cadre d'un accord d'approvisionnement à long terme qui devait commencer à la fin de l'année 2022.

La Cour internationale d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale a estimé qu'il avait manqué à ses obligations de déclarer que les opérations commerciales avaient commencé à l'usine de Calcasieu Pass en temps opportun et d'agir en tant qu'"opérateur raisonnable et prudent", a déclaré Venture Global jeudi.

BP, Shell SHEL.L , Edison EDNn.MI et Galp GALP.LS avaient déposé des demandes d'arbitrage accusant la société américaine d'avoir réalisé des bénéfices en vendant des cargaisons de GNL issues de la mise en service à des prix plus élevés sur le marché au comptant, plutôt qu'à des prix contractuels à long terme.

La décision marque un revers pour Venture Global, qui avait déjà obtenu gain de cause dans l'arbitrage intenté par Shell .

Elvira Scotto, analyste chez RBC Capital Markets, a déclaré que le résultat défavorable dans l'affaire BP était "quelque peu surprenant" et qu'il pourrait raviver les inquiétudes des investisseurs concernant les procédures d'arbitrage en cours.

BP cherche à obtenir des dommages et intérêts de plus d'un milliard de dollars, plus les intérêts, les frais et les honoraires d'avocats, qui seront déterminés lors d'une audience séparée prévue en 2026.

Les actions de Venture Global ont chuté d'environ 48 % depuis leur lancement le 24 janvier, ce qui leur confère une capitalisation boursière d'environ 30,5 milliards de dollars à la dernière clôture.