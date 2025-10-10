 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 042,69
+0,02%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les actions de Venture Global chutent après la victoire de BP dans une procédure d'arbitrage concernant des cargaisons de GNL
information fournie par Reuters 10/10/2025 à 11:51

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les actions de Venture Global VG.N ont chuté de 17% dans les échanges avant bourse vendredi après que BP BP.L a remporté la procédure d'arbitrage contre le fournisseur américain pour son incapacité à livrer du gaz naturel liquéfié dans le cadre d'un accord d'approvisionnement à long terme qui devait commencer à la fin de l'année 2022.

La Cour internationale d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale a estimé qu'il avait manqué à ses obligations de déclarer que les opérations commerciales avaient commencé à l'usine de Calcasieu Pass en temps opportun et d'agir en tant qu'"opérateur raisonnable et prudent", a déclaré Venture Global jeudi.

BP, Shell SHEL.L , Edison EDNn.MI et Galp GALP.LS avaient déposé des demandes d'arbitrage accusant la société américaine d'avoir réalisé des bénéfices en vendant des cargaisons de GNL issues de la mise en service à des prix plus élevés sur le marché au comptant, plutôt qu'à des prix contractuels à long terme.

La décision marque un revers pour Venture Global, qui avait déjà obtenu gain de cause dans l'arbitrage intenté par Shell .

Elvira Scotto, analyste chez RBC Capital Markets, a déclaré que le résultat défavorable dans l'affaire BP était "quelque peu surprenant" et qu'il pourrait raviver les inquiétudes des investisseurs concernant les procédures d'arbitrage en cours.

BP cherche à obtenir des dommages et intérêts de plus d'un milliard de dollars, plus les intérêts, les frais et les honoraires d'avocats, qui seront déterminés lors d'une audience séparée prévue en 2026.

Les actions de Venture Global ont chuté d'environ 48 % depuis leur lancement le 24 janvier, ce qui leur confère une capitalisation boursière d'environ 30,5 milliards de dollars à la dernière clôture.

Valeurs associées

BP
429,600 GBX LSE -0,69%
EDISON RSP
2,530 EUR MIL -1,36%
GALP ENERGIA OR
16,605 EUR LSE Intl -0,88%
Gaz naturel
3,27 USD NYMEX +0,80%
Pétrole Brent
64,54 USD Ice Europ -1,06%
Pétrole WTI
60,87 USD Ice Europ -1,02%
SHELL
2 749,750 GBX LSE -0,96%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank