Les actions de Valley National augmentent, Jefferies les ayant relevées à "acheter"

24 septembre - ** Les actions de la banque régionale Valley National Bankcorp VLY.O augmentent de 2,1 % à 11,04 $ en pré-marché après que Jefferies les ait relevées de "hold" à "acheter"

** La société de courtage a également relevé son objectif de cours de 11 $ à 14 $, ce qui représente une hausse de près de 30 % par rapport à la dernière clôture

** La maison de courtage croit que VLY est en voie d'atteindre un rendement de 15 % sur les capitaux propres tangibles (ROTCE) d'ici le milieu de l'année 2028

** La maison de courtage estime que la stabilisation de l'immobilier commercial (CRE) pourrait contribuer à atténuer les pressions sur le crédit qui pourraient également être favorisées par la baisse des taux d'intérêt

** Jefferies estime que la croissance des prêts pourrait s'accélérer, passant d'un faible taux à un chiffre en 2025 à un taux à un chiffre ou plus en 2026, et s'attend à ce que VLY maintienne un contrôle rigoureux des dépenses, même si l'augmentation des revenus contribue à la rentabilité de la société

** Neuf courtiers sur 12 évaluent le titre à "acheter" ou plus, trois à "conserver"; la médiane des prévisions est de 11,75 $ - données compilées par LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, les actions ont progressé de près de 20 % depuis le début de l'année