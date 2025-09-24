 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 813,39
-0,74%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les actions de Valley National augmentent, Jefferies les ayant relevées à "acheter"
information fournie par Reuters 24/09/2025 à 12:34

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 septembre - ** Les actions de la banque régionale Valley National Bankcorp VLY.O augmentent de 2,1 % à 11,04 $ en pré-marché après que Jefferies les ait relevées de "hold" à "acheter"

** La société de courtage a également relevé son objectif de cours de 11 $ à 14 $, ce qui représente une hausse de près de 30 % par rapport à la dernière clôture

** La maison de courtage croit que VLY est en voie d'atteindre un rendement de 15 % sur les capitaux propres tangibles (ROTCE) d'ici le milieu de l'année 2028

** La maison de courtage estime que la stabilisation de l'immobilier commercial (CRE) pourrait contribuer à atténuer les pressions sur le crédit qui pourraient également être favorisées par la baisse des taux d'intérêt

** Jefferies estime que la croissance des prêts pourrait s'accélérer, passant d'un faible taux à un chiffre en 2025 à un taux à un chiffre ou plus en 2026, et s'attend à ce que VLY maintienne un contrôle rigoureux des dépenses, même si l'augmentation des revenus contribue à la rentabilité de la société

** Neuf courtiers sur 12 évaluent le titre à "acheter" ou plus, trois à "conserver"; la médiane des prévisions est de 11,75 $ - données compilées par LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, les actions ont progressé de près de 20 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

VALLEY NATL BANC
10,8100 USD NASDAQ +0,75%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank