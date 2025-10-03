Les actions de USA Rare Earth bondissent après un rapport sur des discussions étroites de la société minière avec la Maison Blanche

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les actions de USA Rare Earth USAR.O ont bondi de 10% dans les échanges de pré-marché vendredi, après un rapport selon lequel la directrice générale de la société minière, Barbara Humpton, a déclaré qu'elle était en discussions étroites avec la Maison Blanche.

Barbara Humpton répondait à une question sur l'intérêt potentiel de la société à conclure un accord avec l'administration Trump, lors d'une interview accordée à CNBC jeudi en fin de journée.

USA Rare Earth n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters.

Le président américain Donald Trump avait invoqué les pouvoirs d'urgence en mars pour stimuler la production nationale de minéraux critiques dans le cadre d'un vaste effort visant à compenser le contrôle quasi-total de la Chine sur le secteur.

En début de semaine, l'administration Trump a pris une participation de 5 % dans Lithium Americas LAC.TO et une participation distincte de 5 % dans la coentreprise Thacker Pass de la société avec General Motors GM.N , qui devrait être la plus grande source de lithium dans l'hémisphère occidental.

MP Materials a également dévoilé en juillet un accord de plusieurs milliards de dollars avec le gouvernement américain pour augmenter la production d'aimants en terres rares, le ministère de la défense devenant son principal actionnaire.

Les terres rares sont un groupe de 17 métaux utilisés pour fabriquer des aimants qui transforment l'énergie en mouvement. La Chine a interrompu ses exportations en mars dans le cadre d'une querelle commerciale avec Trump, qui a montré quelques signes d'apaisement en juin, alors même que des tensions plus larges soulignaient la nécessité d'augmenter la production américaine.

USA Rare Earth développe une mine à Sierra Blanca, au Texas, et une usine de fabrication de néo-aimants à Stillwater, dans l'Oklahoma, dont la commercialisation est actuellement prévue pour le premier semestre 2026.

À la dernière clôture, ses actions ont gagné 97,8 % depuis le début de l'année, ce qui lui confère une capitalisation boursière d'environ 2,59 milliards de dollars.