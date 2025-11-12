Les actions de USA Rare Earth augmentent après l'approbation réglementaire du Royaume-Uni pour l'acquisition de LCM

12 novembre - ** Les actions de la société d'aimants en terres rares USA Rare Earth USAR.O augmentent de 1,7 % à 18,07 $ avant le marché

** La société déclare avoir reçu l'approbation réglementaire du ministre d'État britannique pour l'acquisition de LCM

** USAR prévoit de finaliser l'accord de 100 millions de dollars pour le fabricant de métaux de terres rares basé au Royaume-Uni, qui comprend également 6,74 millions d'actions ordinaires USAR, d'ici le quatrième trimestre

** USAR a conclu l'accord d'achat de LCM à la fin du mois de septembre

** À la dernière clôture, l'action a augmenté de 54,8 % depuis le début de l'année