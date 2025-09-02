Les actions de United Therapeutics bondissent alors que le médicament contre les maladies pulmonaires atteint l'objectif principal de l'étude

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour des actions, ajout de détails aux paragraphes 5 et 9, commentaires des analystes aux paragraphes 6 et 7)

Les actions de United Therapeutics

UTHR.O ont bondi de plus de 38 % dans les échanges matinaux de mardi après que son médicament Tyvaso ait contribué à améliorer de manière significative la fonction pulmonaire chez les patients atteints d'une maladie pulmonaire progressive, atteignant ainsi l'objectif principal d'une étude en phase avancée.

Le médicament inhalé, connu sous le nom chimique de tréprostinil, est testé chez des patients atteints de fibrose pulmonaire idiopathique, une maladie irréversible caractérisée par des tissus pulmonaires rigides et cicatrisés, rendant la respiration de plus en plus difficile.

Dans l'étude menée auprès de 597 patients, le tréprostinil a amélioré de manière significative la capacité vitale forcée (CVF) - la quantité d'air qu'une personne peut expirer de force après une inspiration profonde - par rapport au placebo après 52 semaines, a déclaré la société.

La CVF est un indicateur largement utilisé pour évaluer la progression de la maladie chez les patients atteints de FPI.

Tyvaso a également montré des avantages chez les patients recevant des antifibrotiques standard, tels que le médicament oral Esbriet de Roche ROG.S et Ofev de Boehringer Ingelheim, ainsi que chez ceux ne recevant pas de traitement de fond, a déclaré la société.

Les données "réduisent considérablement les risques" de la demande de mise sur le marché de la société pour étendre l'étiquette du médicament à la FPI, a déclaré Joseph Thome, analyste chez TD Cowen, dans une note, ajoutant qu'une approbation débloquerait un marché de plusieurs milliards de dollars pour Tyvaso.

"Nous notons que les nouvelles thérapies pour la FPI ont un niveau d'efficacité relativement bas étant donné le mauvais pronostic de la maladie et les problèmes liés à la norme de soins actuelle", a ajouté Joseph Thome.

Le médicament est déjà autorisé aux États-Unis pour traiter une autre maladie pulmonaire rare appelée hypertension artérielle pulmonaire, qui provoque une pression sanguine élevée dans les vaisseaux reliant les poumons au cœur.

United Therapeutics prévoit de déposer une demande de mise sur le marché après avoir annoncé les résultats d'une autre étude de phase avancée au cours du premier semestre 2026. Elle prévoit également de rencontrer la FDA avant la fin de l'année pour discuter de l'accélération de l'examen du médicament pour la FPI.

Les actions de MannKind Corp MNKD.O , qui s'associe à United Therapeutics pour une version en poudre sèche de Tyvaso, ont augmenté de 30 % pour atteindre 6,01 dollars.