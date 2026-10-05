Les actions de TSMC progressent de 3 % après la confirmation par Elon Musk de négociations concernant TeraFab

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 octobre - ** Le titre TSMC 2330.TW progresse de 3 % après la confirmation par Elon Musk de discussions avec la société

** L'indice de référence Taiwan SE Weighted .TWII progresse de 2,4 %

** Le directeur général de Tesla TELA.O et de SpaceX

SPCX.O , Elon Musk, a déclaré samedi sur X que des discussions étaient en cours concernant une éventuelle coopération entre TSMC et son projet de fabrication de puces, Terafab

** Réagissant sur X à une capture d’écran d’un article intitulé « TSMC étudie des projets de collaboration avec TeraFab d’Elon Musk », M. Musk a écrit samedi: « Ce ne sont que des discussions, mais cela pourrait déboucher sur quelque chose »

** L'action TSMC a progressé de 66 % depuis le début de l'année