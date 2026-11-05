Les actions de Tripadvisor s'effondrent alors que les départs du directeur général et du directeur financier renforcent les craintes quant au redressement de l'entreprise

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(Mise à jour des cours des actions, ajout des commentaires des analystes aux paragraphes 7 et 8)

par Nathan Gomes et Apratim Sarkar

Tripadvisor TRIP.O a annoncé jeudi que son directeur général et son directeur financier allaient démissionner, alors que l'agence de voyage en ligne est confrontée à une stagnation de ses ventes, à une concurrence alimentée par l'intelligence artificielle et à la faiblesse de son activité principale de recherche d'hôtels, ce qui a entraîné une chute de 23 % de son cours.

L'action de la société était en passe d'enregistrer sa plus forte baisse journalière depuis mars 2024.

Tripadvisor a indiqué que son directeur général, Matt Goldberg, quitterait ses fonctions en février et que son directeur financier, Michael Noonan, démissionnerait d’ici la fin de l’année.

La société, basée à Needham, dans le Massachusetts, a également annoncé qu’elle supprimerait environ 425 postes de salariés et de prestataires dans son segment "Hôtels et autres" dans le cadre d’une restructuration annoncée précédemment.

Tripadvisor a précisé que son conseil d’administration travaillait avec un cabinet externe afin de trouver des candidats potentiels pour diriger l’entreprise "vers son prochain chapitre".

Cette réorganisation intervient alors que Tripadvisor subit des pressions sur son activité historique de recherche d’hôtels, où les voyageurs utilisent de plus en plus des outils basés sur l’IA pour rechercher des destinations, comparer des hôtels et planifier leurs voyages sans passer par les plateformes de recherche traditionnelles, ce qui menace les commissions et les revenus publicitaires.

Dan Wasiolek, analyste chez Morningstar, a qualifié les défis de Tripadvisor de "structurels", invoquant la concurrence croissante de Google et d’autres agents d’IA dans le cœur de métier de l’entreprise, à savoir la recherche d’hôtels.

"C’est simplement parce que, dans un monde dominé par l’IA, leur activité de métarecherche subit des pressions encore plus fortes. Encore une fois, je ne pense pas qu’il y ait eu quoi que ce soit qui aurait pu être fait différemment", a ajouté Wasiolek.

Tripadvisor s’est efforcé de se repositionner autour de son activité "expériences", qui comprend la plateforme de visites et d’activités Viator, tout en simplifiant ses opérations existantes.

L’entreprise avait également subi la pression de l’investisseur activiste Starboard Value, qui avait critiqué sa direction et poussé à un examen des alternatives stratégiques, y compris une vente potentielle.

Selon les données de LSEG, cet investisseur activiste a depuis réduit sa participation d’environ 9 % à 4,35 %.

Par ailleurs, Tripadvisor a annoncé jeudi une baisse de son bénéfice ajusté au troisième trimestre, les marges ayant été mises sous pression par des dépenses élevées.