CAC 40
7 722,55
+0,17%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les actions de Trade Desk chutent après un ralentissement de la croissance du chiffre d'affaires au deuxième trimestre
08/08/2025

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 août -

** Les actions de l'entreprise de technologie publicitaire Trade Desk TTD.O chutent de 28,73% à 62,95 $ dans les échanges de pré-marché

** La société annonce un fort ralentissement de la croissance du chiffre d'affaires au 2ème trimestre en raison d'une demande plus faible pour ses services de publicité numérique sur le marché de la télévision connectée

** Le chiffre d'affaires du 2ème trimestre a augmenté de 19%, en baisse par rapport aux 26% du trimestre précédent

** La société de courtage Piper Sandler réduit les prévisions à 64 $ contre 65 $

** "Nous nous inquiétons de la concurrence d'Amazon AMZN.O et d'autres, bien qu'il ne soit pas clair à quel point cette dynamique a été importante pour les chiffres déclarés (pour l'instant)" - Piper Sandler

** TTD est en moyenne notée "buy" par 40 sociétés de courtage; leur PT médian est de 90 $, selon les données compilées par LSEG

** Depuis le début de l'année, l'action a baissé d'environ 25 %

Valeurs associées

AMAZON.COM
223,1300 USD NASDAQ +0,37%
THE TRADE DESK RG-A
88,3300 USD NASDAQ -1,40%


