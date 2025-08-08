Les actions de Trade Desk chutent après un ralentissement de la croissance du chiffre d'affaires au deuxième trimestre

(Mises à jour)

8 août - ** Les actions de l'entreprise de technologie publicitaire Trade Desk TTD.O plongent de 38 % à 54,75 $ dans les premiers échanges, ce qui représente la plus forte baisse de pourcentage jamais enregistrée en une seule journée

** La société annonce un fort ralentissement de la croissance du chiffre d'affaires au 2ème trimestre en raison d'une demande plus faible pour ses services de publicité numérique sur le marché de la télévision connectée

** Le chiffre d'affaires du T2 a augmenté de 19 %, en baisse par rapport aux 26 % du trimestre précédent

** Au moins 11 courtiers ont revu à la baisse les prévisions sur le titre après les résultats, BofA Global Research ayant doublement rétrogradé la note de l'action de "acheter" à "sous-performance"

** "Nous nous inquiétons de la concurrence d'Amazon et d'autres, bien qu'il ne soit pas clair à quel point cette dynamique a été importante pour les chiffres déclarés (pour l'instant)" - Piper Sandler

** TTD est en moyenne noté "acheter" par 40 courtiers; leur PT médian est de 84 $, selon les données compilées par LSEG

** Depuis le début de l'année, l'action a baissé de 53 %