Les actions de TI chutent, les sombres perspectives annonçant une reprise tardive de l'industrie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Akriti Shah

Les actions de Texas Instruments

TXN.O ont chuté de plus de 8% mercredi lors des échanges de pré-marché, après que les perspectives de bénéfice et de chiffre d'affaires *négatives* du fabricant de puces pour le quatrième trimestre ont aggravé les inquiétudes concernant une reprise prolongée du marché des puces analogiques, alors que l'incertitude tarifaire pèse sur l'ensemble de l'industrie.

Bien que TI ait réduit une partie de son exposition *commerciale* aux tarifs douaniers de l'administration Trump par le biais d'accords commerciaux, l'incertitude concernant les prélèvements supplémentaires et les négociations commerciales a pesé sur le sentiment des investisseurs et retardé le rythme de la reprise.

"Le rythme de la reprise est beaucoup plus progressif que prévu", ont déclaré les analystes de J.P. Morgan, ajoutant que l'industrie au sens large "pourrait encore être *freinée* par les tarifs douaniers/commerciaux et la lenteur de la reprise automobile".

En août, M. Trump a déclaré que les États-Unis imposeraient des droits de douane d'environ 100 % sur les importations de semi-conducteurs, mais a offert une exemption aux entreprises qui fabriquent dans le pays ou qui se sont engagées à le faire.

Toutefois, il ne s'agissait pas d'une annonce officielle de droits de douane, et l'on ne sait toujours pas quelles seront les conséquences pour les entreprises.

TI a prévu pour le quatrième trimestre des recettes de 4,4 milliards de dollars et un bénéfice par action de 1,26 dollar, tous deux bien en deçà des prévisions de la Bourse.

La société basée à Dallas a annoncé un bénéfice de 1,48 $ par action pour le troisième trimestre , soit un peu moins que les attentes du consensus (1,49 $), les charges de restructuration et la baisse des marges brutes ayant pesé sur les résultats.

TI s'est engagé à investir plus de 60 milliards de dollars dans l'expansion de son *empreinte manufacturière* aux États-Unis, soulignant ainsi son engagement à *relocaliser* les chaînes d'approvisionnement en puces.

Suite aux résultats, au moins cinq sociétés de courtage ont réduit leurs objectifs de prix sur le titre.

L'action a chuté d'environ 3,5 % depuis le début de l'année, ce qui lui donne un ratio cours/bénéfice à 12 mois de 29,03, par rapport à ses rivaux Analog Devices ADI.O et Micron Technology

MU.O , 26,24 et 11,98, respectivement.