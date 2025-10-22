Les actions de Beyond Meat s'envolent, les investisseurs particuliers ravivant l'euphorie des "meme stocks"

beyond meat (crédit photo : Flickr / open grid scheduler )

Les actions de Beyond Meat BYND.O ont bondi de plus de 60 % mercredi, alimentées par une nouvelle vague d'achats parmi les investisseurs particuliers qui ont déclenché des frénésies de "meme stocks" à Wall Street ces dernières années.

Au cours des quatre dernières années, l'entreprise a dû faire face à des ventes faibles en raison de la baisse de la demande pour ses galettes de viande à base de plantes, ce qui a entraîné des suppressions d'emplois et des mesures visant à gérer son endettement.

Avec un intérêt pour la vente à découvert représentant environ 81,8 % de son flottant, Beyond Meat est l'une des actions les plus vendues sur le marché, selon les données de la société d'analyse Ortex.

Il était en hausse par rapport aux 64 % de la semaine dernière, lorsque l'action a chuté à son plus bas niveau historique après une offre d'échange de titres qui a permis à l'entreprise d'éviter un défaut de paiement à court terme au prix d'une dilution importante de ses actions.

« L'entreprise est déficitaire, son action est fortement vendue à découvert, son symbole boursier est propice aux mèmes et facile à comprendre: c'est le cocktail classique des "meme stocks" », a déclaré Ivan Cosovic, directeur général du groupe de données allemand Breakout Point.

«BYND fait maintenant l'objet de centaines de mentions sur les canaux d'investisseurs particuliers. Que cela s'envole vers l'infini et au-delà avec BYND ou que cela ne serve qu'une nouvelle tranche d'humiliation pour la viande végétale, il est clair que les investisseurs particuliers s'amusent à nouveau avec les "meme stocks".»

Les actions de Beyond Meat s'échangeaient pour la dernière fois à 5,86 dollars.

Du déjà vu pour les investisseurs

Depuis le 16 octobre, date à laquelle l'action a atteint un plus bas de 50 cents, elle a presque septuplé, grâce également à l'intérêt accru des investisseurs particuliers qui se sont rués sur certains titres de consommation malmenés, notamment Krispy Kreme DNUT.O , ainsi que GoPro GPRO.O .

Les actions de Beyond Meat ont bondi de 146% mardi, après l'annonce d'un accord avec Walmart WMT.N pour étendre la distribution de certains de ses produits chez le distributeur à grande surface.

Les investisseurs particuliers ont acheté pour près de 35 millions de dollars d'actions Beyond Meat mardi, le plus important achat en une seule journée jamais enregistré, ainsi qu'environ 620 000 dollars d'actions Krispy Kreme, le plus gros achat en une seule journée depuis la fin du mois de juillet, selon les données de Vanda Research.

Cette euphorie intervient alors que l'optimisme persistant à l'égard de l'IA et les attentes de nouvelles baisses de taux d'intérêt par la Réserve fédérale américaine ont porté le marché à des niveaux record.

« Il y a encore des capitaux prêts à prendre des risques. Ils recherchent un mouvement très court terme et il s'agit certainement d'une mentalité de trading par opposition à un capital d'investissement », a déclaré Alex Coffey, stratège principal en trading et produits dérivés chez Charles Schwab.

Les titres fortement vendus à découvert ont attiré l'attention en début d'année avec la plateforme immobilière résidentielle Opendoor Technologies OPEN.O qui a enregistré de fortes hausses suite à des publications optimistes d'un gestionnaire de portefeuille d'un petit fonds spéculatif canadien.

Ces mouvements ont ravivé les souvenirs de la frénésie des "meme stocks" initiée par Reddit en 2021, lorsque des investisseurs particuliers ont fait s'envoler les actions du distributeur de jeux vidéo GameStop GME.N et de la chaîne de cinémas AMC AMC.N , faisant subir de lourdes pertes aux fonds spéculatifs qui se trouvaient de l'autre côté de l'opération.

Une vitesse et des engagements surprenants

Les actions de Beyond Meat ont attiré l'attention des investisseurs particuliers cette semaine sur les plateformes de médias sociaux populaires axées sur les investisseurs, y compris le subreddit r/WallStreetBets de Reddit RDDT.N et stocktwits.com.

Business Insider a rapporté qu'un trader, Dimitri Semenikhin, était à l'origine de cet enthousiasme en faisant l'éloge de la société par le biais de messages sur le compte X.com Capybara Stocks.

« Lorsqu'elle était à moins d'un dollar, il m'est apparu clairement que l'entreprise était mal valorisée et sous-évaluée. C'est pourquoi j'ai acheté un peu plus de 4 % du flottant avant dilution », a déclaré Dimitri Semenikhin à Reuters, en faisant référence au récent échange de titres.

«Ce qui est extrêmement surprenant, c'est l'ampleur de ce phénomène, la rapidité et l'engagement de la communauté qu'il a générés.»

Les actions de Krispy Kreme , qui a été confrontée à une faible demande ainsi qu'à l'échec d'un partenariat avec McDonald's MCD.N cette année, étaient en hausse d'environ 30 % mercredi.

Le fonds négocié en bourse (ETF) MEME de Roundhill MEME.P a progressé de 5,3 %. L'ETF, qui suit une série d'actions préférées des investisseurs particuliers, a annoncé l'ajout de Beyond Meat lundi avec la plus forte pondération, à environ 10,2%.

