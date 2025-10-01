Les actions de Thermo Fisher augmentent après avoir fixé le prix d'une offre d'obligations de 2,5 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
1er octobre - ** Les actions de Thermo Fisher Scientific
TMO.N ont bondi de 7 % à 519,82 $ mercredi, après que la société de sciences de la vie a lancé une offre d'obligations d'un montant de 2,5 milliards de dollars
** La société a également annoncé un partenariat de R&D avec AstraZeneca AZN.L BioVentureHub
** TMO est en voie d'atteindre sa plus haute clôture depuis le 25 mars et son plus grand gain quotidien en pourcentage depuis le 23 juillet
** L'offre de TMO consiste en deux billets de 500 millions de dollars et deux billets de 750 millions de dollars avec des coupons variés et des échéances allant de 2031 à 2037
** Parmi les 30 analystes qui couvrent TMO, la note moyenne est "achat" et la prévision médiane est de 550 $
** TMO est en baisse de 0,44% depuis le début de l'année par rapport à l'indice de santé S&P 500 .SPXHC , qui est en hausse de 3,1%
