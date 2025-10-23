 Aller au contenu principal
Les actions de Tesla chutent de 4 % en Europe après un bénéfice inférieur aux attentes
information fournie par Reuters 23/10/2025 à 08:13

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les actions de Tesla TSLA.O ont chuté de près de 4% dans les premiers échanges à Francfort jeudi, après que le bénéfice trimestriel de l'entreprise a manqué les attentes de Wall Street en raison des tarifs douaniers et des coûts de recherche, ainsi que d'une baisse des revenus provenant des crédits réglementaires.

Le chiffre d'affaires a toutefois dépassé les estimations, grâce aux ventes trimestrielles les plus élevées de ses véhicules électriques, les acheteurs américains s'étant précipités pour bénéficier d'un crédit d'impôt clé avant qu'il n'expire le mois dernier.

L'action est en baisse d'environ 10 % à Francfort depuis le début de l'année 2025, contre une hausse de 8,7 % à New York.

