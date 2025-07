Les actions de Tesla chutent alors que le "parti de l'Amérique" d'Elon Musk agite les investisseurs

TSLA.O ont chuté de plus de 3 % lundi, sous la pression des inquiétudes des investisseurs concernant l'orientation du patron Elon Musk après qu'il a annoncé qu'il formerait un nouveau parti politique américain , marquant une nouvelle escalade dans sa querelle avec le président Donald Trump . L'action Tesla a chuté de plus de 3 % à Francfort, ce qui laisse présager une nouvelle baisse une fois que les échanges avant bourse commenceront après le week-end de trois jours pour la fête de l'Indépendance. L'analyste technologique chevronné Dan Ives de Wedbush a déclaré qu'Elon Musk était le "plus grand atout" de Tesla et que sa décision de plonger plus profondément dans la politique mettrait probablement les actions de l'entreprise sous pression. "Tesla a besoin d'Elon Musk en tant que directeur général et son plus grand atout et de ne pas s'engager sur la voie politique une fois de plus... tout en se mettant à dos Donald Trump", a déclaré Ives dans une note dimanche. "Cela ne nous choquerait pas non plus que le conseil d'administration de Tesla s'implique à un moment donné, étant donné la nature politique de cette entreprise, en fonction de l'ampleur que Musk lui donnera." Dimanche, Donald Trump a qualifié les projets d'Elon Musk de former le "Parti de l'Amérique" de "ridicule" , lançant de nouvelles attaques contre le milliardaire de la technologie et déclarant que l'allié d'Elon Musk qu'il avait nommé à la tête de la NASA aurait présenté un conflit d'intérêts étant donné les intérêts commerciaux d'Elon Musk dans le domaine de l'espace.

